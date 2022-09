Wołodymyr Zełenski z tytułem "Człowieka roku" Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Ryszard Terlecki w laudacji na cześć Wołodymyra Zełenskiego mówił, że po wyborach patrzono z niedowierzaniem, że jest nadzieją Ukrainy. Aż nadeszła wojna i prezydent Zełenski stał się najbardziej znanym politykiem na świecie. - Ukraina broniła się, a pan codziennie nam o tym mówił. Ukraina się broniła tak, jak nikt z nas sobie nie wyobrażał, że to jest możliwe, a pan nam to codziennie potwierdzał w swoich relacja z oblężonego naprzód Kijowa, a potem kierującego bohaterską obroną Ukrainy miasta - cytuje Terleckiego PAP.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wicemarszałek podkreślił, że nagroda jest "oczywista", a Zełenski zasługuje na "nieporównanie większa". - Mamy wszyscy nadzieję, że ta nagroda z Forum Ekonomicznego będzie początkiem ogromnego uznania dla pana prezydenta w następnych miesiącach i latach mówił Terlecki.

Ambasador Ukrainy: Zwyciężymy, jak w hymnie Rzeczpospolitej Polskiej

Nagrodę w imieniu prezydenta odebrał ambasador Ukrainy w Polsce. - Niewątpliwie to jest wyróżnienie dla pana prezydenta Ukrainy, Ukrainy walczącej dzisiaj z brutalnym wrogiem. To także wyróżnienie dla narodu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy ukraińskich, którzy, w tym z polską bronią, walczą o to, co jest dla nas najważniejsze: o naszą wolność, suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną - mówił Wasyl Zwarycz.

Ambasador powiedział zebranym na Forum Ekonomicznym, że wierzy w zwycięstwo Ukrainy. - To będzie nasze wspólne zwycięstwo. I zrobimy to tak, jak napisano w hymnie narodowym Rzeczypospolitej Polskiej: to, co przemoc obca wzięła, szablą odbierzemy. Odbierzemy na pewno - zapewnił.