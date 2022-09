Wiceminister zapewniał, że wykąpie się w Odrze. Nieoficjalnie: Dostał zakaz wypowiadania się

W połowie sierpnia wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski przekonywał w Cigacicach w rozmowie z przedstawicielkami Stowarzyszenia 515, że w Odrze można się kąpać, choć jednocześnie z rzeki wyławiano tony martwych ryb.

- W sobotę mamy nad Odrą zajęcia z dziećmi. Czy możemy bezpiecznie usiąść z nimi nad rzeką? - pytały działaczki.

- Tak, mogą panie - zapewnił wiceminister, Na pytanie, czy on sam do rzeki wejdzie, odparł, że zrobi to, tylko się przebierze. Do Odry ostatecznie nie wszedł.

Później w wywiadzie dla Radia Zachód także zapewniał, że mieszkańcy "mogą spokojnie wejść do Odry", a wędkarze "spokojnie łowić ryby". - Odra nie jest w takim stopniu zanieczyszczona, jak mówią aktywiści - mówił.

Jednocześnie prezeska Polskiego Związku Wędkarskiego Beata Olejarz wskazywała w rozmowie m.in. z TVN24, że wędkarze zbierający martwe ryby pracują w trudnych warunkach i są narażeni na niebezpieczeństwo. - Rękawice są przeżerane, nie wiemy, jacy ludzie będą mieli uszczerbek na zdrowiu. Ludzie wymiotowali - wyliczała w sierpniu.

Nieoficjalnie: Grzegorz Witkowski usunięty w cień

Jak podaje nieoficjalnie Interia.pl, wiceminister na razie nie musi obawiać się utraty stanowiska. Witkowskiego spotkały jednak inne konsekwencje: ma zakaz wypowiedzi medialnych i aktywności publicznej.

- To nie do końca ich działka, ale w kwestii Odry z prasą najlepiej radzą sobie minister klimatu Anna Moskwa i wiceminister Jacek Ozdoba. Dlatego są na pierwszej linii - mówi w rozmowie z portalem jeden z informatorów.

I rzeczywiście: od początku sierpnia Grzegorz Witkowski nie jest aktywny na Twitterze, nie wypowiadał się też od kilku tygodni w mediach. Ministerstwo Klimatu informowało pod koniec sierpnia, że wraz z ministerką Anną Moskwą uczestniczył w 20. posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Rady ds. Środowiska. W oficjalnym komunikacie resortu nie zacytowano jednak żadnej wypowiedzi Witkowskiego.

Anna Moskwa przekazała w ubiegłym miesiącu, że końcowy raport dotyczący przyczyn zatrucia ryb w Odrze ma zostać opublikowany 30 września. Według wstępnych ustaleń Polski i Niemiec za śmierć tysięcy ryb odpowiada masowy zakwit złotej algi.

