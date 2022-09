Listy opozycji do Senatu bez m.in. Zdrojewskiego i Fedorowicza. Kilku polityków PO rezygnuje ze startu

- Nie powinienem już startować w wyborach do Senatu, bo jest to miejsce, które nie do końca odpowiada mojemu temperamentowi czy możliwościom wypełniania określonych zadań - komentuje w rozmowie z Interia.pl Bogdan Zdrojewski, były minister kultury, były poseł, były europoseł i były prezydent Wrocławia.

Nie jest wykluczone, że Zdrojewski będzie kandydował do Sejmu lub Parlamentu Europejskiego.

O miejsce w Senacie nie zamierza również walczyć Jerzy Federowicz, aktor, reżyser, w przeszłości również poseł. Z deklaracji Fedorowicza wynika, że może pojawić się na krakowskiej liście sejmowej.

Senat. Kilku polityków PO nie chce kandydować

Z polityką moją ostatecznie pożegnać się 68-letni Antoni Mężydło i Paweł Arndt. - Coś w życiu kończy, a coś się zaczyna. W parlamencie jestem niemalże ćwierć wieku, teraz czas na młodszych - komentuje Arndt w rozmowie z Interia.pl.

Antoni Mężydło i Paweł Arndt zasiadają w Senacie od 2019 r. Mężydło był posłem w latach 2001-2019, a Ardnt - w latach 1997-2001 i 2005-2019.

Rezygnację z kandydowania ze względu na stan zdrowia i wiek rozważa reżyserka Barbara Borys-Damięcka, która w listopadzie skończy 85 lat. W Senacie zasiada od 2007 r.

Wszystko wskazuje na to, że opozycja - podobnie jak w 2019 r. - będzie wystawiała w wyborach do Senatu wspólnych kandydatów. Szczegóły paktu senackiego mają być ustalane w tym miesiącu.

Po deklaracji Tuska ws. aborcji poseł PO rezygnuje z wyborów do Sejmu

Przewodniczący PO Donald Tusk zasugerował w ubiegłym tygodniu, że przeciwnicy wprowadzenia aborcji do 12. tygodnia życia mogą mieć problemy z uzyskaniem miejsca na liście wyborczej. Rezygnację ze startu w wyborach do Sejmu zapowiedział w związku z tym poseł PO Bogusław Sonik, który nie wykluczył jednocześnie startu do Parlamentu Europejskiego.

***

