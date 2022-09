"HiT to shit", "Czarnek, zgłoś nieprzygotowanie". Młodzież oprotestowała wizytę szefa MEiN w Mysłakowicach

We wtorek ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski przyjechali do Mysłakowic na Dolnym Śląsku. Podczas wizyty mówili o założeniach projektu edukacji zdrowotnej dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Mysłakowice. Wizyta Przemysława Czarnka oprotesotowana

Przed budynkiem szkoły podstawowej w Mysłakowicach, gdzie odbyła się konferencja szefów resortów zdrowia i edukacji, protestowała grupa młodych ludzi. "HiT to shit!" - skandowała młodzież. Jak relacjonuje TVN24, uczniowie przynieśli transparenty, na których pojawiły się hasła: "Czarnek, zgłoś nieprzygotowanie" czy "uczniowie i ryby mają głos". Manifestujący przynieśli też tęczowe flagi.

- Gdybyście mogli nagrać, jak zachowuje się tęczowa młodzież, a jak zachowuje się normalna młodzież, to bylibyśmy wdzięczni - powiedział reporterowi TVN24 Przemysław Czarnek. Minister wskazał przy tym protestujących i uczniów znajdujących się przed budynkiem szkoły. - Ideologizacja i upolitycznianie szkół to są oni, nie my - dodał.

Jeden z protestujących komentował z kolei w stacji, że "nowy przedmiot HiT nie ma nic wspólnego ani z historią, ani z obiektywnym przedstawianiem faktów". - Chcemy pokazać, że jesteśmy przeciwko temu, co od 2015 roku robi PiS wobec osób LGBT. Jak je szykanuje, demonizuje i próbuje wmówić im chorobę psychiczną - mówił.

Projekt Junior-Edu-Żywienie

W szkole podstawowej w Mysłakowicach ministrowie przedstawili założenia projektu dotyczącego edukacji zdrowotnej najmłodszych uczniów. - Oprócz aktywności fizycznej chcemy postawić na zdrowy styl życia i zdrowe żywienie. Dlatego też uruchomiliśmy program Junior-Edu-Żywienie. Jest to program badawczo-edukacyjny, który pozwoli skorzystać nauczycielom w całej Polsce z profesjonalnych materiałów edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia - mówił na konferencji prasowej Przemysław Czarnek.

- Najważniejsze jest to, że dzieci będą się od małego uczyły, co to znaczy zdrowo żyć, a z drugiej strony, że zdrowie staje się tak naprawdę naszą wspólną wartością, wspólnym dobrem - podkreślał Adam Niedzielski.

Jak podano na stronie MEiN, inicjatywa Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) jest wspólnym projektem obu resortów.

"Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej wśród uczniów klas I-VI szkół podstawowych ukierunkowanej na zmianę nawyków żywieniowych. W ramach akcji zostaną opracowane materiały edukacyjne oraz scenariusze zajęć. Odbędą się również szkolenia nauczycieli w zakresie zdrowego i racjonalnego odżywania" - czytamy w komunikacie.