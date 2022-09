Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje objazd po Polsce. We wtorek wybrał się na Podlasie, w tym do Brańska (pow. bielski). Część wystąpienia poświęcił Niemcom i przekonywaniu wyborców, że - nawiązując do słów "Roty" Marii Konopnickiej - PiS "nie pozwala pluć sobie w twarz".

