Co się zmieni w TVP? Odchyły do korekty, bo PiS musi przezimować

Zobacz wideo Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP. Hennig-Kloska: Wydaje się, że był zaskoczony tą decyzją

- Czekał, czekał i okazało się, że się doczekał - mówi o nowym prezesie TVP Mateuszu Matyszkowiczu jeden z polityków obozu rządzącego znający kulisy zmiany.

REKLAMA

Ludzie z tego obozu dodają: - Mateusz Matyszkowicz postawił na karierę. W 100 proc.

Więcej o TVP przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kurski zaskoczony, choć sam chciał odejść

W poniedziałek Rada Mediów Narodowych nagle odwołała Jacka Kurskiego. "Kura" uczestniczył w posiedzeniu zdalnie, rozłączył się tłumacząc, że spieszy się do Skierniewic. Zaraz potem szef RMN Krzysztof Czabański zgłosił wniosek o dymisję Kurskiego. Przeszedł 5:0. Dymisja stała się faktem. Kurski nie spodziewał się tak nagłej dymisji.

Niemniej Kurski sam chciał odejść z TVP, ale - co ważne - dopiero tuż przed wyborami, w 2023 r., a nie już teraz. Z kolei Mateusz Matyszkowicz, który z wice- został awansowany na prezesa TVP został wcześniej poinformowany o planie zdymisjonowania "Kury".

Mateusz Matyszkowicz w TVP od 2016 r. był szefem TVP Kultura, w latach 2017-18 dyrektorem TVP1. W 2019 r. wszedł do zarządu. Początkowo był dość powszechnie chwalony - także poza swoją prawicową bańką. Bo na swojej działce - kulturze - się po prostu znał. Nie był żadnym oficerem politycznym, a i nie miał ambicji, by się zajmować polityką w TVP. Jak słyszymy w obozie rządzącym, chrapkę na fotel w zarządzie miał już wtedy, gdy został szefem TVP1. A będąc w zarządzie sam Jacek Kurski mówił Matyszkowiczowi, że będzie jego następcą.

Dymisja miała w zamyśle Kurskiego wyglądać inaczej. Odwołany prezes TVP chciał pożegnać się z "Koloseum" TVP przy ul. Woronicza tuż przed wyborami do Sejmu w 2023 r. i zostać wtedy wicepremierem. Szykował się od dawna do startu w wyborach. Jak? Promując się na antenach TVP, co było już przedmiotem drwin.

Kurski mówił Matyszkowiczowi, by się szykował na prezesa

Opisuje osoba znająca TVP od środka: - Kurski sugerował Matyszkowiczowi, żeby był gotowy, bo już niedługo "Kura" pójdzie w politykę i Mateusz go zastąpi w roli prezesa TVP. Matyszkowicz zresztą nie krył się ze swoimi ambicjami, by być kiedyś prezesem TVP.

Matyszkowicz był wobec Kurskiego lojalny. Wybitnie. Tu przykład: w czasie swojego ślubu nowy prezes TVP wygłosił pean na cześć kierującego telewizją Jacka Kurskiego. - Żona dziękuje rodzicom, a Mateusz dziękuje Kurskiemu - śmieje się nasz rozmówca. Wśród gości wywołało to sporo zdziwienie.

- Kurski go niemal usynowił - słyszymy. I był też ojcem jego kariery, bo ściągnął go do TVP, a potem lobbował za awansem Matyszkowicza do zarządu telewizji. Bo wiedział, że Matyszkowicz jest mu posłuszny.

Matyszkowicz był w zarządzie TVP echem Jacka Kurskiego - wtórował "Kurze" w sprawach mających aspekt polityczny, a sam zajmował się swoją działką. - W praktyce klepał wszystko, co chciał "Kura" - słyszymy. - Zobaczył, jak wygląda polityka i wybrał karierę u boku Kurskiego - mówi nasz rozmówca.

Opcja bezpieczna dla PiS

Matyszkowicz dziś jest już prezesem TVP. Jest opcją dla PiS najbezpieczniejszą, bo dał dowód wierności obozowi rządzącemu, gdy był wierny Kurskiemu. A TVP zna bardzo dobrze. Nikt jednak nie zagwarantuje mu, że w fotelu prezesa się długo utrzyma i nie będzie prezesem przejściowym. Ma jednak szansę, jeśli się sprawdzi, by dotrwać do wyborów, choć pogłoski o kontrkandydaturach zaczynają już krążyć.

Na ile Matyszkowicz odnajdzie się w molochu TVP jako prezes? Otoczony będzie tam ludźmi, których osadził tam Jacek Kurski. Szarą eminencją na Woronicza i wręcz osobą nr 2, nawet przed szeregowymi członkami zarządu, był i nadal jest dyrektor Biura Spraw Korporacyjnych TVP, Stanisław Bortkiewicz. Na korytarzach powszechnie nazywany "Bormanem", bo trzyma firmę za mordę.

- Matyszkowicz nie jest na tyle ogarnięty, by samemu trzymać telewizję za mordę, ale jeśli będzie miał aparat "Bormana", to w sumie tak, jakby się nic nie zmieniło - słyszymy z kręgów TVP.

Bez rewolucyjnych zmian

W TVP nie ma się co spodziewać rewolucji. Ani w przekazie, ani personalnie.

Twarz "Wiadomości" TVP1 Danuta Holecka przetrwała w TVP za czasów rządów PO-PSL, podobnie jak Michał Adamczyk i Edyta Lewandowska. A armia reporterów głównych programów informacyjnych to głównie ludzie wywindowani z ośrodków regionalnych i ściągnięci z TV Republika. To zatem ekipa albo zdolna do zwrotów, albo ideowo bardzo prawicowa.

Zresztą w obozie rządzącym jest pełna świadomość, że wierność Holeckiej, Olechowskiego czy Adamczyka to przejaw koniunkturalizmu, a nie wiary w PiS.

Nasz rozmówca z kręgu TVP: - Danuta Holecka i inni będą się słuchać każdej władzy. Szczególnie Jarek Olechowski nie jest intelektualnie związany z prawicą, a jedynie to człowiek do wynajęcia.

- Pod okiem dyrektora Bortkiewicza będą dalej robić swoją robotę. Co najwyżej będzie korekta - słyszymy.

Zadanie przed TVP jest trudne. PiS musi przezimować w kryzysowym roku tak, aby wiosną móc walczyć o odbicie w sondażach i trzecią kadencję. - I skoro Jarosław Kaczyński podejmuje decyzję, że to premier Mateusz Morawiecki jest twarzą naszej kampanii, to nie można tej twarzy wycinać - mówi ważna postać z obozu rządzącego.

Dość promowania Solidarnej Polski

Zatem korekta, zdaniem naszych rozmówców, będzie wdrażana taka: koniec wycinania premiera Morawieckiego i koniec promowania polityków Solidarnej Polski.

Tu przykład, który w samym obozie rządzącym wzbudził zakłopotanie i jest wskazywany jako dowód na promowanie ludzi Ziobry. W ostatnią rocznicę katastrofy smoleńskiej do TVP3 zaproszono Olimpię Tomczyk-Iwko, która z ramienia Solidarnej Polski pełni funkcję drugiej wicewojewody lubuskiej. Na pytanie, co robiła 10 kwietnia 2010 r., gdy doszło do katastrofy smoleńskiej, odpowiedziała, że uprawiała wtedy seks i spłodziła z mężem syna. - Przyszła mi myśl do głowy, że gdzieś powstaje życie, a gdzieś się ono kończy. Dopiero chwilę później przyszło takie oszołomienie: "rany, to polski rząd zginął". 96 ludzi z polskiej delegacji - podkreślała na antenie. Nowogrodzka woli promowanie rządu, a nie podobnych mądrości.

Jedna personalna zmiana po odejściu Kurskiego już jednak jest. Do TVP wróciła jego żona - Joanna Kurska, by kierować redakcją "Pytania na śniadanie" TVP2. Co ciekawe, parę tygodni temu Kurski już anonsował powrót żony do telewizji publicznej. Mówił bowiem: - Jak kiedyś z telewizji odejdę, bo przecież kiedyś pewnie odejdę, to poproszę następców, żeby ona tutaj wróciła. Tak byłoby po prostu uczciwie. Zrobiłem jej osobistą krzywdę, że jej w telewizji nie ma.

Człowiek bliski TVP: - Powrót Joanny do TVP był planowany, ale też w innym tajmingu, bo dopiero gdy przed wyborami Jacek Kurski odejdzie z TVP.

Lojalność Matyszkowicza zaprocentowała od razu i Joanna Kurska wróciła ekspresowo.