Cezary Tomczyk: Nie można mieć różnicy w poglądach na prawa człowieka

- To nasza oficjalna linia: o aborcji decyduje kobieta - podkreślił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Cezary Tomczyk podkreślił, że "nie można mieć różnicy w poglądach, jeśli chodzi o prawa człowieka". Polityk odniósł się w ten sposób do sprzeciwów, jakie pojawiły się po deklaracji Donalda Tuska, że przeciwnicy legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży nie znajdą miejsca na listach Platformy Obywatelskiej do parlamentu.

