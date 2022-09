W poniedziałek Rada Mediów Narodowych jednogłośnie zdecydowała o odwołaniu Jacka Kurskiego i powołaniu nowego prezesa Telewizji Polskiej. Został nim Mateusz Matyszkowicz. Kurski na Twitterze zapewnił, że "w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania". Jednak według ustaleń dziennikarza Gazeta.pl Jacka Gądka, Kurski decyzją był zaskoczony.

Hennig-Kloska dla Gazeta.pl: Po wyborach Kurski chce mieć pracę i immunitet

Działaczka ruchu Szymona Hołowni dopatruje się w tym politycznych ustaleń. - To jest element wewnętrznej wojny w PiS, bo tam już nikomu nie przyświecają żadne idee, a jedynie, kto ile jeszcze pieniędzy złapie do swojego portfela do końca rządów Zjednoczonej Prawicy. I to przeciąganie liny pomiędzy różnymi obozami widać również na przykładzie Jacka Kurskiego - zauważyła. Rozmówczyni Gazeta.pl oceniła, że Kurski był zaskoczony decyzją i nie była z nim uzgodniona.

Możliwe jest, że Kurski chce uciec na listy wyborcze. Po przyszłorocznych wyborach chce mieć pracę i immunitet. Wiemy dobrze, że łamał karty dziennikarzom, wpływał na ich zachowanie, że łamał prawo prasowe, marnotrawił pieniądze publiczne [...] I za to wszystko może być pociągnięty do odpowiedzialności i chce mieć immunitet, który zawsze można ściągnąć

- dodała Hennig-Kloska.

Były dyrektor TVP: Kurskiemu przydałby się immunitet

Podobnego zdania jest Jan Pawlicki, były dyrektor TVP1. - Jacek Kurski potrzebuje ewakuować się z TVP i kandydować do Sejmu i na pewno potrzebuje immunitetu. Tego jestem pewien, bo jeśli opozycja przejmie rządy w TVP i zacznie rzetelnie sprawdzać finanse TVP, to Kurski może tego immunitetu potrzebować. Nie chodzi tylko o pieniądze, które zarabiał, ale też te, które dzielił. Miał potężne przepływy finansowe - mówił Pawlicki, który współpracował z Kurskim na początku jego szefowania TVP.

Dziennikarz w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl podkreślił, że "Kurski był w stanie budować sobie takie wpływy i zaplecze, że jego przyszłe funkcje nie mają znaczenia, choć immunitet przydałby mu się".

O "nowych zadaniach" odwołanego prezesa TVP napisał tuż po decyzji Rady Mediów Narodowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel napisał w mediach społecznościowych: "Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Kurskim nowe zadania".

Politycy nie mają wątpliwości, że "nowe wyzwania" to powrót do polityki Jacka Kurskiego. Spekulują, w jakiej roli i kiedy ma to się wydarzyć. Z ustaleń Gazeta.pl wynika, że Kurski w ostatnim czasie bardzo mocno zabiegał o to, aby zostać wicepremierem w rządzie PiS.



