Nowe fakty ws. odwołania Kurskiego. Matyszkowicz "zaskoczony". "Jeśli udawał, to jest dobrym aktorem"

Marek Rutka przyznaje w Gazeta.pl, że zaskoczenie przebiegiem poniedziałkowego posiedzenia Rady Mediów Narodowych było duże.

Odwołanie Kurskiego. "Tłumaczył, że jedzie na uroczystości związane z Janem Olszewskim"

- Pierwotnie to posiedzenie miało odbyć się w miniony wtorek, na około 15 godzin przed zostało odwołane bez żadnej przyczyny. Sądziłem, że może chodzić negocjacje w sprawie prezesa Radia Opole, któremu kończyła się kadencja. Ostatecznie zwołano je na dziś, na godzinę 11. W porządku obrad była prezentacja zamierzeń rozwojowych i inwestycyjnych telewizji. Prezes Jacek Kurski, który referował, zapowiedział na wstępie, że po ok. godzinie spotkania będzie musiał się na jakiś czas - mówił o kilkunastu minutach - wylogować. Tłumaczył, że musi przenieść się z gabinetu do samochodu, ponieważ jedzie na jakieś wydarzenie związane z upamiętnieniem Jana Olszewskiego. Podkreślił, że jako były rzecznik prasowy Ruchu Odbudowy Polski ma wygłosić mowę podczas tej uroczystości - relacjonuje poseł Lewicy i członek Rady Mediów Narodowych.

Uroczystości w Skierniewicach

Zapewne chodzi o uroczystość nadania Muzeum Historycznemu w Skierniewicach imienia Jana Olszewskiego. Wcześniej oko.press w tekście nt. posiedzenia Rady Mediów Narodowych pisało o pilnej podróży Kurskiego do Skierniewic. Lokalny portal naszemiasto.pl zamieścił relacje z wydarzenia. Wśród obecnych polityków wymienia się Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskiego, Michała Dworczyka i doradcę Andrzeja Dudy Pawła Sałka. Kurski nie jest wspominany i nie widać go w obszernej fotogalerii dołączonej do relacji.

Marek Rutka opowiada, że Kurski "zaznaczał, że jak przeniesie się do samochodu, to połączy się z powrotem". - Co oczywiście nie nastąpiło. Dane inwestycyjne prezentował z dużym zapałem, miał przygotowaną prezentację, mówił, co zamierza zrobić z telewizją - mówi poseł.

Matyszkowicz "wyraźnie zaskoczony". "Jeśli udawał, to jest dobry aktorem"

Dalej Rutka relacjonuje, "po przedstawieniu prezentacji prezes Kurski i wiceprezes Matyszkowicz zostali wylogowani, a prezes Czabański powiedział, że zgłasza do porządku punkt - głosowanie nad odwołaniem prezesa TVP". - Nie było uzasadnienia. Głosowanie się odbyło, wszyscy byli "za". Jednocześnie głosowaliśmy nad powołaniem pana Matyszkowicza na prezesa oraz zmniejszenie zarządu do jednej osoby. Przy czym przedstawiono to tak, że jednoosobowy zarząd jest stanem przejściowym. Po tym połączył się jeszcze raz pan Matyszkowicz i Krzysztof Czabański oświadczył, że jest prezesem. Na twarzy nowego szefa TVP było widać wyraźne zaskoczenie. Jeśli udawane, to jest bardzo dobrym aktorem i dobrze się przygotował - podkreśla poseł.

Komentując odwołanie Kurskiego, Marek Rutka mówi: - Uważam, że w samym TVP niewiele się zmieni. Kurski nie jest prezesem tylko formalnie, natomiast telewizja będzie taka sama. Jego wpływy na Woronicza nie będą mniejsze. Obstawiam, że Jacek Kurski zajmie się projektowaniem kampanii PiS.

"W porozumieniu ze mną"

W poniedziałek Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. "Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP" - skomentował odwołanie Kurski na Twitterze. "Wiem, że przede mną kolejne wyzwania. Telewizja, której oddałem siedem ostatnich lat, jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję Widzom i ludziom TVP" - dodał.