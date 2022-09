Morawiecki twierdzi, że Kurskiego odwołała "autonomiczna" RMN. "Pytania proszę tam kierować"

Zobacz wideo Jacek Kurski - wizjoner, poliglota, "o takie polskie walczył!"

Podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki został zapytany o odwołanie Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. - Decyzję o odwołaniu prezesa TVP podjęła autonomicznie Rada Mediów Narodowych, więc proszę wszelkie pytania kierować w tamtym kierunku - powiedział premier.

REKLAMA

- Jeśli będą jakieś zmiany [w rządzie - red.], to oczywiście dowiedzą się państwo o nich w stosownym czasie - dodał, komentując doniesienia o tym, że Jacek Kurski może wrócić do rządu. Według rozmówców portalu Gazeta.pl w ostatnim czasie bardzo mocno zabiegał o to, aby zostać wicepremierem w rządzie PiS.

Mateusz Morawiecki odniósł się również do kwestii dofinansowania TVP blisko 2 mld złotych. - Tak jak co roku od kilku lat - potwierdzam - podobna kwota trafi do telewizji publicznej - powiedział.

Jacek Kurski walczył o fotel wicepremiera. Nieoficjalnie: jego powrót do rządu jest możliwy

Jacek Kurski już nie będzie prezesem publicznej telewizji

Przypomnijmy, w poniedziałek Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Na stanowisko to powołała Mateusza Matyszkowicza - dotychczasowego członka zarządu telewizji publicznej.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel napisał na Twitterze, że "zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania" - dodał.

Do decyzji RMN odniósł się już Jacek Kurski. "Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP" - napisał. "Wiem, że przede mną kolejne wyzwania. Telewizja, której oddałem siedem ostatnich lat, jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję Widzom i ludziom TVP" - dodał.

Zarząd Telewizji Polskiej będzie teraz jednoosobowy.

Posłanka PO: To zwiastuje zmianę strategii. "Może Kurski to danina"