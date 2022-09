Jacek Kurski o swoim odwołaniu: Wiem, że przede mną kolejne wyzwania

Jacek Kurski, decyzją Rady Mediów Narodowych, został odwołany ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że odwołanie Jacka Kurskiego nie oznacza, że jego działalność na stanowisku prezesa TVP była oceniana negatywnie. - Każdy ma swoją funkcję i misję do wypełnienia, przed Jackiem Kurskim będą nowe zadania - powiedział Radosław Fogiel.

Po południu doniesienia potwierdził sam Kurski. "Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania. Telewizja, której oddałem 7 ostatnich lat, jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję Widzom i ludziom TVP" - napisał na Twitterze.

Politycy nie mają wątpliwości, że "nowe wyzwania" to powrót do polityki Jacka Kurskiego. Spekulują, w jakiej roli i kiedy ma to się wydarzyć. Z ustaleń Gazeta.pl wynika, że Kurski w ostatnim czasie bardzo mocno zabiegał o to, aby zostać wicepremierem w rządzie PiS.

- Jacek Kurski walczył o wejście do rządu na wicepremiera - mówi w rozmowie z Jackiem Gądkiem osoba z obozu rządzącego.

Wedle informacji Gazeta.pl były prezes TVP kompletował już nawet swoje otoczenie, z którym miał nadzieję wejść do rządu.

Przypomnijmy, Jacek Kurski już raz został odwołany przez Radę Mediów Narodowych. Nastąpiło to w marcu 2020 roku. Wówczas prezes TVP oddał się do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który miał według mediów lobbować za usunięciem go z tego stanowiska, a w zamian podpisać ustawę gwarantującą blisko dwa miliardy złotych mediom publicznym, do czego ostatecznie doszło. Po odwołaniu Kurski wciąż był blisko kierownictwa telewizji, pełniąc rolę doradcy zarządu TVP. Pełniącym obowiązki prezesa został Maciej Łopiński. Cztery miesiące później Kurski wrócił na stanowisko.

Po skończonej kadencji - w czerwcu ubiegłego roku Rada Mediów Narodowych - uznała, że niepotrzebny jest otwarty konkurs na stanowisko prezesa publicznej telewizji. Wówczas zatwierdzone zostały kandydatury jedynych kandydatów do dwuosobowego zarządu TVP - krótko mówiąc: Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz zostali powołani na kolejną, trwającą cztery lata, kadencję.

