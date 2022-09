Członek RMN o kulisach odwołania Jacka Kurskiego. "To raczej wyglądało na egzekucję"

- Usiłowałem uzyskać jakieś informacje na temat powodów, uzasadnienie, ale oczywiście nie było mi to dane - powiedział Robert Kwiatkowski, członek Rady Mediów Narodowych, o odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Jak dodał, nie wie, czy to "wstęp do wielkiej kariery" Kurskiego, odparł, że nie wiem, ale jednego jest pewny. - Nie tak wygląda odejście z funkcji prezesa telewizji kogoś, kto właśnie ma zostać awansowany. To raczej wyglądało na egzekucję - stwierdził.

4 Fot. Maciej Wasilewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl