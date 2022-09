Odwołany prezes TVP Jacek Kurski w ostatnim czasie bardzo mocno zabiegał o to, aby zostać wicepremierem w rządzie PiS - ustaliła Gazeta.pl. Wedle naszych rozmówców z obozu rządzącego ma on szansę zostać powołany do rządu. Nim trafił do TVP był wiceministrem kultury.

