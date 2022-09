Zobacz wideo Jacek Kurski - wizjoner, poliglota, "o takie polskie walczył"!

Informację o odwołaniu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej potwierdził w rozmowie z Onetem szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Nowym prezesem TVP został Mateusz Matyszkowicz. "Niestety bez szansy na konkurs" - podkreślił Robert Kwiatkowski.

Jacek Kurski odwołany ze stanowiska prezesa TVP

Przypomnijmy, Jacek Kurski już raz został odwołany przez Radę Mediów Narodowych. Nastąpiło to w marcu 2020 roku. Wówczas prezes TVP oddał się do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który miał według mediów lobbować za usunięciem go z tego stanowiska, a w zamian podpisać ustawę gwarantującą blisko dwa miliardy złotych mediom publicznym, do czego ostatecznie doszło. Po odwołaniu Kurski wciąż był blisko kierownictwa telewizji, pełniąc rolę doradcy zarządu TVP. Pełniącym obowiązki prezesa został Maciej Łopiński. Cztery miesiące później Kurski wrócił na stanowisko.

Po skończonej kadencji - w czerwcu ubiegłego roku Rada Mediów Narodowych - uznała, że niepotrzebny jest otwarty konkurs na stanowisko prezesa publicznej telewizji. Wówczas zatwierdzone zostały kandydatury jedynych kandydatów do dwuosobowego zarządu TVP - krótko mówiąc: Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz zostali powołani na kolejną, trwającą cztery lata, kadencję.

Niespodziewanie po nieco ponad roku Kurski został odwołany.

