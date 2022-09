Jacek Rostowski gościem Karoliny Hytrek-Prosieckiej w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Zobacz wideo

Karolina Hytrek-Prosiecka ze swoim gościem porozmawia m.in. na temat reparacji wojennych, których od Niemiec domaga się rząd Prawa i Sprawiedliwości. - Taki jest nasz cel, wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego - oznajmił w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński.

Były premier poinformował, iż straty Polski wyliczono na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. - To suma całkowicie możliwa do udźwignięcia dla gospodarki niemieckiej i nieobciążająca jej w żaden nadmierny sposób - stwierdził, dodając, że "w tej sumie bardzo poważną część stanowi odszkodowanie za śmierć przeszło 5,2 mln polskich obywateli".

Kaczyński zapowiedział również, że rząd ma zamiar rozpocząć "całą kampanię" na terenie Niemiec, ale także w innych krajach. - Będziemy o tym mówić, bo to będzie zwiększało nacisk na Niemcy. A poza tym, w imię niemieckiego zdrowia psychicznego, mówię o psychice narodowej, oni też powinni to wiedzieć - podkreślił.

Czy kwestia legalizacji aborcji uszczupli szeregi PO?

Gość programu Jacek Rostowski zostanie także poproszony o komentarz do sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Czy kwestia legalizacji aborcji uszczupli szeregi partii? Przypomnijmy, Donald Tusk podczas spotkania na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie powtórzył obietnicę dotyczącą wprowadzenia możliwości wykonania aborcji do 12. tygodnia. Zaznaczył, że działacze PO przeciwni temu rozwiązaniu mogą mieć problemy z uzyskaniem miejsca na liście w wyborach parlamentarnych. - W tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do parlamentu. Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane - zapowiedział.

Po tej deklaracji Bogusław Sonik oznajmił, że nie będzie kandydował do Sejmu. - Nie chcę nikomu dawać okazji skreślenia mnie z listy, dlatego zamierzam wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego - stwierdził, dodając, że w wyborach do europarlamentu nie ma wymogów dotyczących aborcji.

Czy pieniądze z Brukseli w końcu popłyną do Polski?

Jacek Rostowski zostanie zapytany także o to, jakie są szanse, aby pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy w końcu zaczęły płynąć do Polski. Przypomnijmy, zielone światło polskiemu KPO Komisja Europejska dała już na początku czerwca. Aby środki popłynęły do naszego kraju, muszą jednak zostać zrealizowane tzw. kamienie milowe, czyli reformy sądownictwa oraz systemu dyscyplinowania sędziów. - Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w "kamienie milowe", muszą być wypełnione, zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane - stwierdziła Ursula von der Leyen. Szefowa KE zaznaczyła, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną, powołując w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, nie spełnia warunków do wypłaty środków z KPO.

W lipcu Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat praworządności, w którym przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich UE. W dokumencie dotyczącym Polski zaleciła rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Według KE w naszym kraju powinno się także "zapewnić funkcjonalną niezależność prokuratury od rządu". Podkreślono również, że "poważne obawy ws. niezależności Krajowej Rady Sądownictwa nie zostały rozwiązane".

