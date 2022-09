W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedza Nowy Targ i Nowy Sącz w województwie małopolskim. W pierwszym z tych miast spotkanie z prezesem PiS odbyło się w Miejskim Centrum Kultury. Podczas przemówienia Kaczyński zapowiedział m.in. utworzenie ruchu kontroli wyborów, czyli "armii" kilkudziesięciu tysięcy ludzi

REKLAMA

Druga strona już dzisiaj zapowiada, że ona będzie kontrolować, a co to znaczy w ich rozumieniu to chyba wiemy. [...] I że ona w zasadzie innego wyniku niż ich zwycięstwo nie uzna. Otóż my musimy stworzyć, poza tym, że musimy przeprowadzić pewne zmiany prawne, które pozwolą lepiej kontrolować wyniki wyborów, armię, która będzie strzegła wyborów. I to w każdym okręgu wyborczym

- stwierdził szef PiS-u. Kaczyński zwrócił się do wyborców partii, by "wszyscy wzięli w tym udział, bo potrzebna jest armia ludzi". - Wszędzie muszą być nasi ludzie, to nasze wielkie zadanie - ocenił prezes.

Jarosław Kaczyński odpowiedział w swoim wystąpieniu na zarzuty opozycji i zapewnił, że "nikt nie kradnie". - Otóż w ciągu tych siedmiu lat myśmy zebrali o 828 mld zł więcej z podatków i danin publicznych, nie licząc tego, co zostało zebrane na służby zdrowia i emerytury. Część wynika ze wzrostu PKB, część z inflacji, ale zdecydowana większość wynika z tego, że my nie pozwalamy kraść. To jest ta zasadnicza różnica - zaznaczył prezes PiS.

Nie zabrakło tematu reparacji wojennych, których Prawo i Sprawiedliwość ponownie chce domagać się od Niemiec.

Kaczyński w Nowym Targu. Protesty przeciwników i PiS

W Nowym Targu na byłego premiera czekała już licząca kilkadziesiąt osób grupa przeciwników.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Jestem seniorką, nie wiem, co dla mnie zrobił. To, że mi dał 13. jak wziął mi 10. i 11., bo zżarła inflacja i zła polityka gospodarcza tego rządu? - mówiła w rozmowie z dziennikarzem Gazeta.pl Jackiem Gądkiem jedna z uczestniczek protestu.

Zapytana o oczekiwania, uczestniczka odparła dosadnie: "żeby spieprzał, tego oczekujemy". - Zniszczył naszą Polskę - dodała.

Dziennikarz Gazeta.pl opisał scysję między uczestnikami protestu i spotkania. - Do szamba. Szambiorze pierońscy - odsyłał protestujących jeden z uczestników spotkania. W odpowiedzi usłyszał, żeby "wracał do swojego szamba, bagna. Wracaj. Tam dziadu spier***".

O 18 rozpocznie się spotkanie Kaczyńskiego w Nowym Sączu, a dokładnie w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University. Spotkania są transmitowane na stronach PiS w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Trzaskowski o KPO: Nas nie stać na to, żeby się tych pieniędzy pozbawić

Jarosław Kaczyński w woj. podkarpackim

W niedzielę 4 września Jarosław Kaczyński odwiedzi województwo podkarpackie - a dokładnie miejscowości Mielec i Stalową Wolę.

Do wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2023 roku, Jarosław Kaczyński chce odwiedzić wszystkie 94 okręgi, które składają się na nową strukturę ugrupowania - w tych jednostkach PiS ma bowiem swoich przedstawicieli. Oficjalnie na spotkanie z prezesem PiS może przyjść każdy, jednak mieszkańcy regionów, gdzie odbywały się spotkania, często nie mogli w nich uczestniczyć z powodu braku miejsc.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>