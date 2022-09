Tusk może nie wpuścić na listy PO przeciwników aborcji. Komorowski: Nie ukrywam, że jestem zdziwiony

Przewodniczący PO Donald Tusk podczas środowego spotkania na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie powtórzył obietnicę dotyczącą wprowadzenia możliwości przerywania ciąży do 12. tygodnia. Zaznaczył, że działacze Platformy Obywatelskiej przeciwni temu rozwiązaniu mogą mieć problemy z uzyskaniem miejsca na liście w wyborach parlamentarnych.

- W tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do parlamentu. Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane - zadeklarował Donald Tusk.

Do sprawy odniósł się w Radiu ZET były prezydent Bronisław Komorowski, który był członkiem PO w latach 2001-2010 (był także wiceprzewodniczącym ugrupowania).

- Jestem zdziwiony tą wypowiedzią, nie ukrywam, bo Platforma Obywatelska dni swojej wielkości przeżywała wtedy, kiedy była partią konserwatywno-liberalną. Tak zostało to zapisane w deklaracji ideowej, w takiej kolejności. Taka odnosiła wielkie sukcesy. Przy każdych wyborach należy na nowo odczytywać szanse, zagrożenia, szukać wyborców - skomentował polityk.

Na listach PO może zabraknąć przeciwników aborcji. Deklaracja Tuska

- Odnoszę wrażenie, że tak jednoznaczna wypowiedź deklarująca liberalizację ustawy aborcyjnej jest oczywiście efektem tego, co PiS zrobiło z tą ustawą, która żyła i funkcjonowała od roku 1991 r. [w rzeczywistości ustawa weszła w życie w 1993 r. - red.] jako kompromis polityczny, aborcyjny - dodał Bronisław Komorowski.

Zobacz wideo Trzaskowski o aborcji: To kobieta powinna decydować

Aborcja do 12. tygodnia ciąży. Komorowski: Lewica może się obawiać

Jak dodał były prezydent, "PiS przewróciło ten stolik, odebrało kobietom prawo do usuwania ciąży w sytuacji dramatycznej perspektywy wychowania dziecka upośledzonego".

- To zmieniło nastroje społeczne, widać to w badaniach opinii publicznej. Licząca się większość opowiada się za liberalizacją prawa aborcyjnego. Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że to wahadło nastrojów społecznych i poglądów wahnie się w drugą stronę, za bardzo przegiął to w kierunku prawicowo-konserwatywnym - ocenił.

Według byłego prezydenta "taka deklaracja odsyła wewnętrzną [wewnątrzpartyjną - red.] tolerancję światopoglądową do lamusa historii".

- Zawsze byłem zwolennikiem umiarkowanego dopuszczenia możliwości aborcji w Polsce, byłem zwolennikiem kompromisu, dzisiaj wyraźniej zwyciężają postulaty kiedyś przypisywane generalnie lewicy w tym zakresie - podkreślił w rozmowie z Radiem ZET.

Po deklaracji Tuska ws. aborcji poseł PO rezygnuje z wyborów do Sejmu

Bronisław Komorowski ocenił, że "jeśli ktoś ma się obawiać zwrotu w kierunku proaborcyjnego stanowiska PO, to lewica". - Ta lewica, która została w ten sposób przelicytowana jeśli chodzi o radykalizm celów w tym niesłychanie ważnym dla nich obszarze. To osłabia szanse PO na łowienie wyborców po centroprawicowej stronie, nie radykalnej, ale umiarkowanie konserwatywnej - wskazał.

Zdaniem polityka "niewątpliwie PO z takimi hasłami nie odbierze wyborców PiS-owi".

***

