Czarnek wzywa do kontrrewolucji. Mówi też o "zgniłym" Zachodzie i zwalczaniu chrześcijan

W piątek Przemysław Czarnek był jednym z mówców międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem "Ograniczenia i naruszenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa", organizowanej w Warszawie przez Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Czarnek: Potrzebna nam kontrrewolucja

Podczas swojego wystąpienia szef resortu edukacji odniósł się do słów wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z - jak to określił - "erozją, destrukcją wolności religijnej we współczesnym świecie". Zdaniem Przemysława Czarnka należy stanąć do "jawnej obrony tego, co jest zapisane w konstytucji".

- To nie jest tak, że następuje jakaś erozja wolności religijnej. To jest brutalna rewolucja, która powoduje brutalny atak na wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem, religią, bo głównie o chrześcijan nam tu chodzi - mówił minister. Dodał, że musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy na froncie wojny kulturowej, którą prowadzą rewolucjoniści, "którzy nie biorą jeńców". - Nie jest nam potrzeba dyskusja o wolności religijnej i o jej erozji, tylko kontrrewolucja. [...] Nas się dziś nie dyskryminuje, nas się zwalcza i wyrzuca. Wszystko, co związane chrześcijaństwem, katolicyzmem, z religią jako taką, jest obśmiewane i opluwane - stwierdził.

- Polska była i jest centrum wolności i to centrum wolności trzeba ratować kontrrewolucją - dodał. Polityk zaznaczył, że Polska, jeśli nie chce być Zachodem, "w sensie kulturowym tego zgniłego, antyreligijnego działania", musi podjąć działania kontrrewolucyjne.

Konferencja "Ograniczenia i naruszenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa" potrwa dwa dni. Jak informuje Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, "ideą konferencji jest refleksja nad problematyką swobody wyrażania przekonań religijnych oraz skutecznością mechanizmów gwarantujących wolność kultu religijnego w kontekście nowych wyzwań, takich jak mowa nienawiści czy tak zwana poprawność polityczna, które coraz częściej wykorzystywane są jako usprawiedliwianie działań ukierunkowanych na ingerencję w sferę wolności religijnej zarówno jednostek, jak i rozmaitych grup wyznaniowych".