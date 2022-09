Karolina Hytrek-Prosiecka dołącza do Gazeta.pl. Będzie współprowadzącą Poranną rozmowę

- Poranna rozmowa to najważniejszy publicystyczny format wideo w Gazeta.pl - mówi Łukasz Kijek, redaktor naczelny serwisów informacyjnych Gazeta.pl i dyrektor ds. rozwoju treści wideo. - Doświadczenie Karoliny Hytrek-Prosieckiej, które wyniosła m.in. z Faktów TVN i TVN CNBC gwarantuje wzmocnienie zespołu i jakości contentu, który tworzymy na co dzień dla naszych użytkowników. To niezwykle ważne, zwłaszcza w okresie gorącego czasu kampanii i roku wyborczego - dodaje Kijek.

REKLAMA

Karolina Hytrek-Prosiecka jest dziennikarką ekonomiczną, przez ponad 10 lat związaną z?telewizją TVN CNBC i TVN24. Współtworzyła i prowadziła na żywo programy poświęcone gospodarce i sprawom międzynarodowym. Regularnie przygotowywała także materiały do głównego wydania „Faktów" TVN. Po odejściu z dziennikarstwa zajęła się doradztwem strategicznym w zakresie zarządzania informacją. Od kilku lat prowadzi jeden z największych serwisów poświęconych systemowi ochrony zdrowia. Jest również komentatorką polityczno-ekonomiczną, trenerką komunikacji i współgościnią podcastu poświęconego relacjom mediów z branżą PR.

Hytrek-Prosiecka: Nie zastanawiałam się długo nad złożoną propozycją

- Znam warsztat Łukasza Kijka oraz zespół, który stworzył, z wieloma osobami pracowałam jeszcze w TVN, dlatego nie zastanawiałam się długo nad złożoną propozycją, choć to poważne wyzwanie - przyznaje Karolina Hytrek-Prosiecka. - Krótka chwila poza dziennikarstwem dała mi nieosiągalne wcześniej doświadczenia z obszaru zarządzania informacją i pozwoliła spojrzeć na nasz zawód trochę z boku. Efektem tego jest zupełnie inna percepcja potrzeb czytelnika, widza czy słuchacza i ten filtr będę starała się nałożyć w porannych rozmowach z politykami i?ekspertami. Czeka nas brutalna i brudna kampania wyborcza, bo stawka tych wyborów jest ogromna. Nie zostawiam dotychczasowych projektów, po prostu nieco wydłużam mój dzień pracy - dodaje.

Poranna rozmowa to format wideo emitowany?na żywo od poniedziałku do piątku o godz. 8:30 na Gazeta.pl oraz na profilu portalu na Facebooku. Program, prezentowany na stronie głównej Gazeta.pl od 2018 r., poświęcony jest aktualnym zagadnieniom ze świata polityki, ekologii i społeczeństwa. Jego gośćmi są najważniejsze postaci życia publicznego i politycznego. W najnowszym sezonie porannego programu Gazeta.pl drugim prowadzącym będzie w dalszym ciągu Jacek Gądek.

Obejrzyj wcześniejsze odcinki Porannej rozmowy >>>