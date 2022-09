Tusk może nie wpuścić na listy PO przeciwników aborcji. Konserwatywni działacze łagodzą swoje podejście

Przewodniczący PO Donald Tusk podczas środowego spotkania na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie powtórzył obietnicę dotyczącą wprowadzenia możliwości przerywania ciąży do 12. tygodnia. Zaznaczył, że działacze Platformy Obywatelskiej przeciwni temu rozwiązaniu mogą mieć problemy z uzyskaniem miejsca na liście w wyborach parlamentarnych.

REKLAMA

- W tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do parlamentu. Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane - zadeklarował Donald Tusk.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>



W ubiegłym roku kilkudziesięciu działaczy Platformy Obywatelskiej podpisało się pod listem, w którym domagało się utrzymania tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r. i sprzeciwiało się liberalizacji przepisów w tym zakresie. Jak podaje Interia.pl, zdecydowana większość konserwatywnych polityków PO jest jednak obecnie gotowa poprzeć rozwiązania dotyczące aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Na listach PO może zabraknąć przeciwników aborcji. Deklaracja Tuska

- Uważam, że nie będzie problemu, jeżeli chodzi o kwestię 12. tygodnia - komentował w rozmowie z Interia.pl poseł PO Cezary Grabarczyk.

- Nie chodzi o żadną presję Donalda Tuska. Proszę nie zapominać, że jestem konserwatywnym liberałem, tak jak w czasach, gdy powstawała PO. Ona oczywiście w tej chwili jest trochę inna, ale kanony są podobne. Jeżeli pojawi się sprawa projektu doprecyzowanego oraz przygotowanego przez nasze koleżanki, to go poprę - deklarował z kolei wiceszef klubu KO Waldy Dzikowski. Poparcia takiego projektu nie wyklucza też Paweł Kowal.

Zobacz wideo Rozmowa z Rafałem Trzaskowskim na Campusie Polska Przyszłości

Aborcja do 12. tygodnia. Tusk o listach wyborczych

Posłanka PO Joanna Fabisiak, odnosząc się do słów Tuska, oceniła w rozmowie z Interia.pl, że "może niedobrze, że połączono to z pewną groźbą, użyciem argumentu listy". - W sensie etycznym, coś takiego powinno być ostatnim etapem. Jeśli zmienia się profil partii, podejście do pewnych kwestii, a ktoś uzna to za niezgodne z jego przekonaniami, sam wyciągnie wnioski i podejmie odpowiednie decyzje - powiedziała.

Poseł Eugeniusz Czykwin stwierdził natomiast enigmatycznie, że "do wyborów jeszcze rok, decyzje będą podejmowane na pewno w przyszłości".

W czerwcu Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy komitetu "Legalna Aborcja. Bez Kompromisów". W projekcie zapisano m.in. możliwość przerywania ciąży do 12. tygodnia.

Za odrzuceniem projektu z członków klubu Koalicji Obywatelskiej zagłosowała jako jedyna właśnie Joanna Fabisiak. W głosowaniu nie wzięli wówczas udział m.in. Paweł Poncyljusz, Eugeniusz Czykwin i Paweł Kowal, choć brali udział tego dnia w głosowaniach dotyczących innych kwestii kilkadziesiąt sekund wcześniej i dwie minuty później.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>