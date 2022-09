W piątek o 10.00 na jednodniowym posiedzeniu zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się między innymi rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dotyczy on wsparcia dla gospodarstw domowych i innych podmiotów, które korzystają ze źródeł ciepła innych niż węgiel - gazu, pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i oleju opałowego. Ogrzewający domy jednym z tych paliw mają otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe w kwocie od 500 do 3 tysięcy złotych, w zależności od rodzaju paliwa.

Posiedzenie sejmu. Posłowie będą dyskutować o wsparciu w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze

Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Rada Ministrów proponuje około 200 milionów złotych pomocy dla nadodrzańskich firm, które ucierpiały w wyniku katastrofy ekologicznej na rzece. Zgodnie z tą propozycją, firmy, które poniosły duże straty, otrzymają jednorazowo dopłatę w wysokości 3010 złotych na pracownika. Aby ubiegać się o wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek przychodów o 50 procent w tym miesiącu, w którym doszło do katastrofy ekologicznej w stosunku do miesięcy poprzedzających, czy do czerwca i lipca tego roku albo do sierpnia 2021 roku. O pomoc rządową mogą starać się przedsiębiorcy z 34 powiatów znad Odry.

Sejm zdecyduje, czy wydłuży tarczę antyinflacyjną

Sejm rozpocznie też prace nad projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wydłuża on działanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia tego roku. Tarcze antyinflacyjne obowiązują do 31 października. Obniżają one stawkę podatku VAT na paliwa z 23 na 8 procent, a stawkę VAT na prąd i ciepło do 5 procent. VAT na gaz został zredukowany do zera. Zerowa stawka tego podatku obowiązuje również na podstawowe produkty żywnościowe oraz na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada on między innymi przekazanie samorządom dodatkowych 13 miliardów 700 milionów złotych w tym roku. Pieniądze mają służyć wsparciu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.

Na 21.30 zaplanowano blok głosowań.

