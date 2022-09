"Duży fragment elektoratu PiS uwierzy w ten cyrk", "Pieniędzy nie będzie" [KOMENTARZE]

Jarosław Kaczyński ogłosił w czwartek, że Polska będzie domagała się wypłaty odszkodowania od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. - Taki jest nasz cel, wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego - mówił prezes PiS. W raporcie dotyczącym reparacji wojennych straty Polski oszacowano na ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych.

Raport ws. reparacji wojennych. Kaczyński: Chcemy uzyskać odszkodowanie

"83 lata temu Niemcy napadli na Polskę. Razem z Rosjanami zrujnowali nasz kraj. W II wojnie światowej zginęło 6 mln obywateli RP. Po wojnie narzucony przez Moskwę reżim komunistyczny ogłosił, że... zrzeka się od Niemców odszkodowań. Zmowa sprawców nic nie znaczy! Odszkodowania się Polsce należą!" - twierdzi minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Podobne zdanie mają inni politycy obozu rządzącego.

PiS chce od Niemiec sześciu bilionów złotych. Komentarze polityków opozycji

Decyzję o reparacjach skomentował na antenie TVN24 szef PO Donald Tusk. - Tu nie chodzi o żadne reparacje od Niemiec, to chodzi o kampanię polityczną tu, wewnątrz. Jarosław Kaczyński tego nie ukrywa, że na tej antyniemieckiej kampanii chcą odbudować poparcie dla partii rządzącej - ocenił.

- Kaczyński sam stwierdził, że to potrwa pokolenia, a więc nie chodzi o pieniądze dla Polaków, które wykładają m.in. Niemcy, które są do wzięcia choćby jutro. Miliardy złotych czekają, zablokowane przez Ziobrę i Kaczyńskiego. W efekcie ich polityki to my, Polacy, będziemy finansowali granty dla niemieckich przedsiębiorstw. W ciągu jednego dnia można tę sytuację odwrócić i to Niemcy będą finansowały nasze potrzeby - mówił dalej Tusk.

Również w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się także pierwsze komentarze polityków opozycji. "Dopiero teraz zapadła [decyzja o reparacjach - red.]? No nic, super, to zgłoście" - napisała na Twitterze posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

Borys Budka nawiązał do katastrofy smoleńskiej. "Z reparacjami wojennymi będzie tak, jak ze zwrotem wraku - gra na emocjach, dzielenie Polaków i zero konkretów. Ale na jakiś czas Kaczyński odwróci uwagę od bankructwa tej władzy: drożyzny, inflacji, kolesiostwa, partyjniactwa i zawłaszczenia państwa. Cynizm i hipokryzja" - napisał poseł PO.

"Odszkodowanie jako element utwardzania elektoratu to stały element. W I RP nazywały się sumami neapolitańskimi. Wtedy należne nam były od Hiszpanii. 'Patriotyczni' wyborcy domagali się ich podczas elekcji królów" - zwrócił uwagę mecenas i były minister edukacji Roman Giertych.

Reparacje od Niemiec. "Część wyborców kocha 'piniondz' spadający z nieba"

Politolog i były europoseł, prof. Marek Migalski stwierdził natomiast, że "reperacje popiera duża część Polaków" i "dlatego opozycja nie może zlekceważyć tematu". "Raczej powinna rozliczać PiS z postępów i pokazywać tę akcję jako kolejny akt nieudacznictwa władzy, niż mówić, że te środki nam się nie należą. Część wyborców kocha 'piniondz' spadający z nieba" - napisał.

W kolejnym tweecie dodał: "Zamiast dostać realne miliardy euro z UE, Kaczyński i jego mafia będą walczyć o nierealne biliony z reparacji. To pokazuje kabaretowość i odklejenie tej władzy od rzeczywistości. Duży fragment elektoratu PiS woli jednak takie bajki i uwierzy z ten cyrk".

Radosław Sikorski, europoseł PO i były szef MSZ, ocenił, że "zamiast bajdurzyć o reparacjach, których i tak nie będzie PiS powinien sięgnąć po setki miliardów z KPO, które są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy przestać represjonować niezawisłych sędziów".

"PiS przed wyborami szuka kolejnego wroga. Byli uchodźcy, osoby LGBT, teraz Niemcy. Reparacje zdobywa się dyplomatycznie, budując międzynarodowe poparcie. To, co robi PiS to rozpętywanie wojny z Niemcami, żeby przykryć swoją nieudolność w kwestii środków z KPO" - to z kolei opinia posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka.

"Kim trzeba być, żeby rozpętaną przez Niemców 1 września hekatombę zagłady i idącą za nią dziesiątki milionów ofiar, wykorzystywać dziś cynicznie wyłącznie w imię utrzymania się u władzy w kraju okradanym i niszczonym przez tych samych łobuzów, którzy dziś bredzą o reparacjach?" - napisał Szymon Hołownia.

"Oczywiście, że wojna nie została rozliczona. Oczywiście, że powinniśmy o tym z Niemcami rozmawiać. Ale to, co dziś robi PiS, jest zaprzeczeniem dialogu. To wykorzystanie bólu ofiar i szarganie pamięci. To przerzucanie własnej niekompetencji na tragedię sprzed osiemdziesięciu lat" - dodał przewodniczący Polski 2050.