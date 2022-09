Morawiecki spotkał się z uczniami i miał dla nich rady. "Facebook nie zastąpi wam przyjaciół"

O 9 premier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji roku szkolnego połączonej z otwarciem nowego budynku szkoły w Otwocku. Jak podaje KPRM, koszt budowy szkoły wyniósł ok. 20,5 mln zł. Źródłem finansowania inwestycji były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie ok. 16,3 mln zł, co stanowi prawie 80% kosztów. Pozostała kwota pochodzi ze środków budżetu Otwocka.

Na początku swojego przemówienia podkreślił, że "ogarnia go nutka zazdrości, bo to szkoła ogromnie nowoczesna, a zarazem piękna, taka, w której aż chce się uczyć, ćwiczyć i zawierać przyjaźnie".

Premier zaznaczył, że 1 września jest dniem, gdy towarzyszą mu ambiwalentne uczucia. - To dzień, w którym pamiętamy o rozpoczęciu apokalipsy, która spotkała naród i polskie państwo - mówił.

Jak czytamy na stronie KPRM, jednocześnie szef rządu zastrzegł, że 1 września to także dzień pełen nadziei, bo rozpoczyna się wtedy nowy rok szkolny. - To dzień spoglądania w przyszłość, poszukiwania nowych rozwiązań i nowych ścieżek – ku lepszej Polsce i lepszej przyszłości - dodał.

Morawiecki: Facebook nie zastąpi uczniom przyjaciół, a Google nauczycieli

Szef rządu życzył uczniom, aby wiedza i wychowanie, którą w szkole pozyskają, służyła im, Polsce i przyszłym pokoleniom. - Życzę uczniom, aby ich proces nauki i wychowania charakteryzował się pasją, dobrem i prawdą, a także odpowiedzialnością i zaangażowaniem - podkreślał.

Jak dodał, szkoła jest wielką, wspaniałą instytucją, która tworzy przestrzeń wymiany doświadczeń, tworzenia nowych przyjaźni i nabywania wiedzy. - Pamiętajcie, że Facebook nie zastąpi wam przyjaciół, a Google nie zastąpi wam nauczycieli - powiedział do uczniów szef rządu.

