Donald Tusk przeczytał regulamin najsłynniejszej ławki w kraju: "To jest przepis prezesa PiS na Polskę"

Podczas przemówienia Donald Tusk mówił m.in., że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, w Polsce rośnie inflacja, a nasza gospodarka zwalnia. Mimo tych wielu problemów kancelaria premiera postanowiła na terenie wielu miast ustawić patriotyczne ławki.

Lider PO przypomniał, że aby móc skorzystać z ławki trzeba zapoznać się regulaminem, który ma piętnaście punktów. - Ja nie jestem z Neo-Nówki. To jest w jakimś sensie instrukcja obsługi życia w Polsce pod tą władzą - mówił Donald Tusk.

Donald Tusk na Campusie Polska Przyszłości obśmiał regulamin słynnej ławki

Donald Tusk po krótkim wstępie zaczął czytać wybrane punkty regulaminu. Każdemu fragmentowi towarzyszyła salwa śmiechu publiczności.

- Punkt pierwszy. Ławka to instalacja przeznaczona do rekreacji i wypoczynku, składająca się z siedziska, stelażu w kształcie konturów Polski wraz z podestem, schodami, i postumentem zabezpieczonym łańcuchem. Osoby, które chcą skorzystać z ławki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego bezwzględnego przestrzegania - odczytał.

Następnie szef PO przeszedł do punktu piątego, który mówi. "Wejście i zejście na ławkę dozwolone jest i powinno odbywać się tylko za pomocą schodów trzymając się poręczy. Schody umieszczone są z tyłu instalacji". I dalej: "Z ławki należy korzystać tylko w pozycji siedzącej, trzymając się poręczy stanowiących umocowanie ławki i opierając się o oparcie".

Donald Tusk o ławce: Miało być patriotycznie, wyszło po pisowsku i po rosyjsku

Donald Tusk przeczytał jeszcze kilka kolejnych punktów regulaminu. Przy jednym z nich zapowiedział, że "teraz zaczyna się poważnie". Chodziło mu o punkt dwunasty, który mówi "zabronione jest korzystanie i przebywanie na ławce ze zwierzętami".

- I ostatni punkt, który chyba redagował osobiście Jarosław Kaczyński: "Wobec osób, które nie będą przestrzegały powyższych zasad albo które spowodowały szkody w instalacji, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje na gruncie obowiązujących przepisów prawa" - zakończył Tusk.

Były premier dodał, ze regulamin to nie dowcip, a ławka choć jest obudowana konturami Polski, ma "chyba nieprzypadkowo" barwę niebieską, czerwoną i białą. - Miało być patriotycznie, wyszło po pisowsku i po rosyjsku. Niby śmieszne, ale straszne. Ten regulamin to jest przepis prezesa PiS na Polskę - skwitował Tusk.

Najsłynniejsza ławka w Polsce. Kampania Kancelarii Premiera

Najsłynniejszą ławkę w Polsce można zobaczyć już w kilku miastach, takich jak Gdańsk, Chorzów czy Rzeszów. Konstrukcja została zbudowana ze sklejki w kształcie mapy Polski. Jej kontur pomalowano w biało-czerwone barwy. Sama ławka stoi na specjalnym podeście, do której prowadzą schody. Ławka ogrodzona jest łańcuchem z przodu i z tyłu.

Jak wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej", pomysłodawcą ustawiania ławek ma być Kancelarii Premiera. Instalacje wkrótce mają pojawić się w kolejnych miastach na terenie całego kraju. Na razie nie wiadomo, jaki jest koszt ich wykonania.

