Jarosław Kaczyński wraca na trasę. Znów spotka się z wyborcami. Gdzie ruszy najpierw?

Szef PiS-u wznowi trasę spotkań w Małopolsce, w Nowym Targu, gdzie partia rządząca ma licznych zwolenników. O spotkaniu poinformowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości z okręgu nowosądeckiego Anna Paluch. Jarosław Kaczyński przyjedzie do Nowego Targu 3 września i spotka się z mieszkańcami w sali widowiskowej miejskiego centrum kultury.

PiS na razie nie poinformował, czy i gdzie odbędą się kolejne spotkania. Z kolei portal wpolityce.pl podaje, że "rusza wrześniowa ofensywa". Wznowienie spotkań było zaplanowane i zapowiadane przez Ryszarda Terleckiego jeszcze na początku sierpnia.

Szef klubu parlamentarnego PiS zapewnił, że prezes Kaczyński nie przerwał swojej trasy, tak jak donosiły media, ale uznał, że sierpień nie jest najlepszym czasem na organizowanie spotkań, m.in. ze względu na możliwą niewielką liczbę uczestników.

Nieoficjalne powody "zawieszenia" spotkań Kaczyńskiego

O nieoficjalnych powodach odwołania spotkań prezesa PiS-u pisał dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek. Wizytom Jarosława Kaczyńskiego towarzyszyły protesty i agresywne zachowania demonstrantów. Wiele spotkań tłumnie ochraniała policja, czasami używano gazu. W Gnieźnie samochód prezesa PiS został obrzucony jajkami.

Przemówienia prezesa PiS czasami budziły zdziwienie. Kaczyńskiemu zdarzały się wpadki, kiedy pomylił Brejzę z Mejzą, a Inowrocław z Włocławkiem. Kłopotliwe dla samej partii miało być, według informacji naszego dziennikarza, przemówienie w Grójcu. Prezes zaczął mówić o tym, że Daniel Obajtek - dziś prezes PKN Orlen, a wcześniej wójt Pcimia - "stworzył jedyny do tej pory w Polsce sklep w stylu amerykańskim, gdzie można wjechać samochodem i prosto z samochodu kupować, brać z półek. W Stanach jest dużo takich sklepów, w Europie to nie jest specjalnie rozpowszechnione, a w Polsce jest do tej pory jedyny taki sklep". W Pcimiu takiego sklepu nie ma, podobnie jak i "potężnej sieci dróg rowerowych".

Również było głośno m.in. o tym, że na spotkania wpuszczane są tylko osoby ze starannie opracowanych list i o tym, że Kaczyński woli unikać konfrontacji z przeciwnikami swojego ugrupowania. Przypomnijmy, że Kaczyński odwiedził w czerwcu i lipcu m.in. woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i świętokrzyskie.

