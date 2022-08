Wrocław. Pan Jerzy odpowiedział Jackowi Sutrykowi: Ktoś daje prezydentowi fałszywe informacje

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk opublikował w niedzielę na Facebooku post, w którym przekazał, że jest w drodze do Olsztyna, gdzie wziął udział w debacie w ramach Campusu Polska Przyszłości. Pod wpisem znalazł się komentarz pana Jerzego: "A ja panie prezydencie Wrocławia dalej nieumyty 22. dzień. Przez opiekuna z MOPS-u. Jak długo jeszcze panie prezydencie?". Prezydent Wrocławia w odpowiedzi napisał: "Proponuję Panie Jerzy mniej internetu, a więcej mycia".

Pan Jerzy od kilku lat znajduje się pod opieką wrocławskiego MOPS-u. Na podstawie wiedzy, dokumentów i procedury MOPS ma przyznany zakres usług. - Jest on wykonywany przez regularnie odwiedzających go opiekunów. On się z nim nie zgadza. Uważa, że ten zakres jest niewystarczający i powinien być szerszy - przekazał w rozmowie z Onetem Bartłomiej Świerczewski, dyrektor departamentu spraw społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. I dodał: - To jest bardzo skomplikowana sytuacja dotycząca będącego w trudnej sytuacji życiowej mieszkańca Wrocławia.

Pan Jerzy odniósł się do słów Jacka Sutryka: Gdybym miał kompleksową obsługę, nie byłoby tego zamieszania i byłbym umyty

Piotr Uhle, szef klubu Nowej Nadziei w radzie miejskiej Wrocławia poinformował, że jest w stałym kontakcie z p. Jerzym. Na jego prośbę opublikował w mediach społecznościowych kilka zdań, w których pan Jerzy odnosi się do wypowiedzi prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

"Prezydent Wrocławia mija się z prawdą, ktoś daje mu fałszywe informacje, przypuszczam, że to dyr. Świerczewski. Wczoraj [29 sierpnia - red.] b. nieuprzejmie ze mną rozmawiał, nie wsłuchiwał się w rozmówcę, przerywał, nie odpowiedział na istotne pytania" - napisał na Facebooku Piotr Uhle, w imieniu p. Jerzego.

Dodał też kolejną wypowiedź podopiecznego MOPS-u: "Nie dostałem żadnej oferty, chyba że ofertą było: może pan napisać skargę (!!??), nadto gdybym miał kompleksową obsługę, nie byłoby tego głośnego zamieszania i byłbym umyty". "Swoją drogą dziękuję p. prezydentowi Wrocławia za przesłane serdeczności. Wydaje mi się, iż urzędnik MOPS-u mógł moją sprawę załatwić w 5 minut, dopisując w katalogu usługę mycia, ale komuś nie chciało się tak postąpić" - stwierdził.

"Mniej internetu, a więcej mycia". Posłanka interweniuje ws. słów Sutryka

Jacek Sutryk: Jeśli zostałem źle zrozumiany, bardzo przepraszam - tak pana Jerzego, jak i Państwa

Na wypowiedź prezydenta Wrocławia zwróciła uwagę Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, która oceniła, że jego słowa są "skandaliczne, okrutne i po prostu podłe". "Zwracam się do prezydenta z oficjalną interwencją poselską, żądaniem natychmiastowych przeprosin wobec p. Jerzego, zapewnienia mu wsparcia i pilnych decyzji o dofinansowaniu pomocy społ. i wzroście płac jej pracowników" - napisała na Twitterze posłanka.

Samorządowiec przeprosił na Twitterze za swoje słowa. "Szanowni Państwo, jeśli zostałem źle zrozumiany - bardzo przepraszam tak Pana Jerzego, jak i Państwa: Pan Jerzy jest klientem wrocławskiego MOPS-u i otrzymuje kompleksową opiekę" - napisał prezydent Jacek Sutryk. I dodał, że pan Jerzy "nie chciał skorzystać z dodatkowej oferty pomocy, mimo że wcześniej sam o nią występował. Do tego nawiązywałem w swojej porannej odpowiedzi".