'Mniej internetu, a więcej mycia'. Posłanka interweniuje ws. 'podłych' słów prezydenta Wrocławia

"Proponuję mniej internetu, a więcej mycia" - napisał Jacek Sutryk do podopiecznego wrocławskiego MOPS-u, który zwrócił się do niego publicznie ze swoim problemem. Na wpis zareagowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Skandaliczne, okrutne i po prostu podłe słowa. Zwracam się do Prezydenta z oficjalną interwencją poselską, żądaniem natychmiastowych przeprosin wobec pana Jerzego, zapewnienia mu wsparcia" - podkreśliła parlamentarzystka Lewicy.

