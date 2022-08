Podręcznik do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość krytykuje nie tylko opozycja (np. Donald Tusk lider Platformy Obywatelskiej), ale i przedstawiciele rządzącego ugrupowania (np. posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka). Politycy zwrócili uwagę na fragment dyskryminujący dzieci poczęte metodą in vitro. "Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?" - napisał autor podręcznika Wojciech Roszkowski. Rodzice dzieci poczętych metodą in vitro zamierzają wytoczyć mu proces.

Podręcznik do HiT. Marianna Schreiber: Ciekawe, ile procent ludzi w ogóle go przeczytało

Treści, które znalazły się w podręczniku do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość są szeroko komentowane przez polityków i dziennikarzy. Swoją opinią na temat publikacji podzieliła się także Marianna Schreiber założycielka partii Mam Dość 2023. "Ciekawe ile procent ludzi, którzy wypowiadali i wypowiadają się na temat tego podręcznika (szczególnie w sposób bardzo negatywny), w ogóle go przeczytało, bo nie śmiem twierdzić, że oceniali coś, czego nie znają…" napisała na Twitterze Marianna Schreiber.

"To jest wojna kulturowa". Czarnek broni Roszkowskiego

Post dotyczący podręcznika do historii i teraźniejszości pojawił się także na Instagramie partii Mam Dość 2023 założonej przez Schreiber. We wpisie czytamy: "Zgodnie z przepisami prawa oświatowego każdy nauczyciel w Polsce ma prawo zdecydować, w jaki sposób zamierza zrealizować podstawę programową nauczanego przedmiotu ze swoją klasą". "Każdy nauczyciel potrafi przygotować się do zajęć, w obecnych czasach jest to naprawdę proste, bo mamy dostęp do bibliotek cyfrowych i nieograniczonych zasobów internetu" - czytamy "porady" partii .

Kim jest Marianna Schreiber?

Marianna Schreiber zyskała rozgłos po udziale w ubiegłorocznym programie typu talent show "Top Model" emitowanym na antenie TVN. Prywatnie jest żoną posła PiS Łukasza Schreibera, więc jej udział w "Top Mode" uruchomił lawinę komentarzy. Marianna Schreiber wprawdzie nie zaszła daleko w TVN-owskim programie (odpadła w trzecim odcinku), ale wykorzystała ten moment swojej dużej popularności i założyła w maju 2022 r. partię polityczną Mam Dość 2023. Zapowiedziała, że jej partia wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kilka miesięcy temu Schreiber zaczęła prowadzić internetowy program dla "Super Expressu" - "Mam dość", w którym wypowiada się na temat bieżącej sytuacji politycznej w kraju.

Schreiber określiła swoją partię w wywiadzie dla WP.pl jako liberalną, demokratyczną, proeuropejską i szczególnie dbającą o kobiety i ich prawa.

Internauci długo nie mogli zapomnieć Mariannie Schreiber homofobicznego postu na Twitterze z 2018 r. (opublikowała zdjęcie siedzącej w autobusie dziewczynki z tęczową torbą i opatrzyła komentarzem "Won z mojego miasta"). Przy okazji udziału w "Top Model" Schreiber opublikowała długi wpis, w którym przeprasza i pisze m.in.: "Proszę o wybaczenie. I drugą szansę, każdy bowiem na nią zasługuje".

