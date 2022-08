Morawiecki leci do Paryża na spotkanie z Macronem. Celem "ujednolicenie podejścia do tego, co robi Rosja"

Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron mają rozmawiać między innymi o zwiększeniu zdolności obronnych Europy i zabezpieczeniu wschodniej flanki. Na spotkaniu będzie też mowa o dalszym wsparciu dla walczącej Ukrainy oraz o pomocy dla Ukraińców uciekających przed wojną.

Morawiecki leci do Francji. Spotka się z Macronem

Francuskie media pisały w weekend, że Polska i Francja stały w ostatnim czasie po różnych stronach barykady jeśli chodzi o stosunki z Rosją. Nasz kraj zabiegał o nakładanie daleko idących sankcji na Kreml i całkowite wykluczenie Rosji ze społeczności międzynarodowej, Francja była tu bardziej ostrożna i nadal szukała dialogu.

Według Mateusza Morawieckiego istotne jest, by Polska i Francja znalazły w tej kwestii wspólny mianownik. - Ujednolicenie naszego podejścia do wojny na Ukrainie, do tego, co Rosja robi na Ukrainie, jest bardzo ważne - przekazał premier na konferencji prasowej.

Podczas spotkania przywódców w Paryżu będzie też mowa o energetyce. Polski premier zaproponuje francuskiemu prezydentowi zawieszenie albo zmianę wysokości opłat za emisję dwutlenku węgla. - Dziś widzimy doskonale, że Kreml, poprzez rozpoczęcie tej wojny wzbudził potężną falę inflacji na całym świecie. Ta inflacja puka do naszych domów, ale także do domów w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii - powiedział Mateusz Morawiecki.

O tym, że polski i francuski przywódca będą rozmawiać o "wyzwaniach europejskiej suwerenności w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a także współpracy na rzecz pełnego bezpieczeństwa wschodniej flanki Europy" informował również pod koniec tygodnia Pałac Elizejski.

Szef polskiego rządu w Paryżu weźmie również udział w spotkaniu z przedstawicielami francuskiej organizacji pracodawców MEDEF. Kancelaria premiera zwraca uwagę, że dwa lata temu Polska i Francja podpisały Program Współpracy na lata 2020-2030. Francja - jak zaznaczono w rządowym komunikacie - pozostaje jednym z głównych partnerów handlowych i inwestycyjnych naszego kraju.

Francuskie media zwracają również uwagę, że polsko-francuskie stosunki uległy ostatnio pewnej poprawie, po tym jak grupa 146 polskich strażaków uczestniczyła w gaszeniu pożarów w departamencie Żyronda w południowo-zachodniej Francji.

