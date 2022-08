"Wiadomości" sprostowały nieprawdę o dziennikarzu TVN. To realizacja wyroku sprzed trzech lat

- Nieprawdą jest, że Bertold Kittel, dziennikarz TVN i autor reportażu "Układ radomski" od kilkunastu lat zna prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Ja, redaktor Bertold Kittel nigdy nie byłem i nie jestem znajomym prezydenta Radosława Witkowskiego. Podpisał Bertold Kittel - przeczytała prowadząca "Wiadomości" Edyta Lewandowska podczas sobotniego wydania programu.

"Chwila prawdy w Wiadomościach TVP" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Publikacja sprostowania w ostatnią sobotę jest wykonaniem wyroku sądowego sprzed trzech lat dotyczącego tej sprawy - pisze portal wirtualnemedia.pl.

Przypomnijmy, że sprawa związana jest z materiałem Kittela pt. "Układ radomski". W reportażu dziennikarz opisał możliwe powiązania lokalnych polityków PiS z przedsiębiorcami budowlanymi. Wszystko w związku z planowaną budową drogi S12. TVP, w materiale przedstawionym w "Wiadomościach" w dniu 2 października 2018 r., zarzuciła dziennikarzowi TVN zatajenie wieloletniej znajomości z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim, politykiem PO.

Kittel twierdzi, że Witkowskiego nie widział ani razu przed rozpoczęciem pracy nad reportażem, a "Wiadomości" swojej z góry przyjętej tezy w żaden sposób nie zweryfikowały. Dlatego domagał się on od szefa TAI, Jarosława Olechowskiego, zamieszczenia sprostowań, że nie jest i nigdy nie był znajomym prezydenta Radomia. Gdy Olechowski odmówił, Kittel pozwał go do sądu.

Porażki szefa "Wiadomości"

Na początku stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Olechowskiemu, aby Wiadomości TVP wyemitowały sprostowanie informacji o rzekomej znajomości dziennikarza z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim.

Olechowski wniósł jednak apelację. Sąd Apelacyjny oddalił ją w całości, odrzucając wszystkie jego argumenty. Orzeczenie jest prawomocne i natychmiast wykonalne, przysługuje od niego natomiast skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

"Wiadomości" TVP muszą sprostowanie nieprawdziwej informacji o dziennikarzu TVN24

Przeprosiny zostały wyemitowane w marcu 2021 roku przed głównym wydaniem "Wiadomości", które wyjątkowo rozpoczęły się o 19.26 zamiast 19.30. Na ekranie pojawiła się plansza z komunikatem, która była emitowana przez trzy sekundy.