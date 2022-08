"Dlaczego nie poparłeś kandydata prodemokratycznego?". Hołownia: Stąpaliśmy po cienkim lodzie

- Szymon, pytanie do Ciebie, dlaczego w drugiej turze nie poparłeś otwarcie kandydata prodemokratycznego? - zapytała jedna z uczestniczek Campusu Polska podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim i Szymonem Hołownią. - Wiedzieliśmy, że kiedy ja - umownie - podejdę do Rafała i wskoczę mu na kolana, powiem "tyś mój, jedyny, idziemy razem do wyborów", to duża część moich wyborców powie "od początku to była platformerska ustawka". (...) Wiedziałem, że stąpamy po cienkim lodzie - tłumaczył Hołownia.

