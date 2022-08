Reporter TVP Info nie wejdzie na Campus Trzaskowskiego "Zadymiarz i prowokator". Odpowiedział

- Jeden tylko dziennikarz nie dostał akredytacji (na Campus Polska Przyszłości - przyp.red), bo mamy wątpliwości co do jego uczciwości. Chodzi o pana Miłosza Kłeczka - mówi WP Sławomir Nitras. Polityk nazwał go zadymiarzem i prowokatorem. Dziennikarz twierdzi jednak, że nie chciał uczestniczyć w wydarzeniu Platformy Obywatelskiej.

