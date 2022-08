Wesele Kaczmarczyka i traktor za 1,5 mln zł. Należy do brata czy był prezentem ślubnym? Podobnym jeździł Ziobro

Zobacz wideo Katastrofa ekologiczna na Odrze. Starcie mieszkańca z ministrem PiS

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu Norbert Kaczmarczyk odniósł się do sprawy ciągnika za 1,5 mln złotych, który miał być prezentem ślubnym od jego brata. Wiceminister rolnictwa podkreślił, że przekazanie traktora parze młodej miało "charakter symboliczny, oznaczający udostępnienie go do użytku na gospodarstwie". "Ciągnik pozostaje własnością brata, więc to on podejmuje wszelkie związane z nim decyzje" - podkreślił, dodając, że to Konrad Kaczmarczyk jest właścicielem ciągnika i to on będzie spłacał za niego kredyt.

Jednak z wpisu firmy Wanicki Agro, dealera m.in. marki John Deere, wynika, że traktor był prezentem ślubnym. "Ciągnik John Deere 8R 340 jako prezent ślubny dla Wiceministra Rolnictwa? Brzmi jak prezent idealny! Na ten wyjątkowy pomysł wpadł Pan Konrad Kaczmarczyk, który postanowił upamiętnić ślub swojego brata Norberta Kaczmarczyka. Nowy Jelonek został przekazany bezpośrednio w dniu ślubu szczęśliwej Młodej Parze! Gratulujemy świetnego prezentu oraz życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia" - czytamy w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych [pisownia oryginalna - red.].

Minister sprawiedliwości na traktorze

Przypomnijmy, że podobnym traktorem - w białej koszuli i pod krawatem - jeździł w zeszłym miesiącu Zbigniew Ziobro, który odwiedził Norberta Kaczmarczyka.

"Zwykle Pan Minister Zbigniew Ziobro prowadzi młode pokolenie po politycznych drogach, jednak wczoraj pokazał, że dobrze radzi sobie również za sterami maszyn rolniczych. Podczas wizyty w powiecie proszowickim Pan Minister pokazał, że priorytetem dla niego jest być blisko ludzi" - napisał wówczas wiceminister rolnictwa.

