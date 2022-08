Donald Tusk wróci do Sejmu? Według Polaków nie powinien kandydować w wyborach [SONDAŻ]

W ubiegłym tygodniu (19 sierpnia), użytkownicy platformy TVN24 GO mogli usłyszeć fragment zakulisowej rozmowy z Donaldem Tuskiem. Polityk przed programem "Jeden na Jeden" przyznał, że nie ma ochoty kandydować do Sejmu. - Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał - powiedział lider PO, dodając, że myśl o powrocie na Wiejską jest dla niego "upiorna". Instytut Badań Pollster postanowił więc zbadać dla "Super Expressu", co na temat planów Tuska myślą Polacy.

Donald Tusk powinien wrócić do Sejmu? Sondaż: Większość Polaków jest "na nie"

"Czy Twoim zdaniem [Donald Tusk] powinien kandydować w wyborach parlamentarnych?" - brzmiało pytanie zadane przez instytut. Okazuje się, że ponad połowa respondentów nie chce powrotu byłego premiera - uważa tak 52 proc. Za powrotem Tuska opowiedziało się natomiast 37 proc. ankietowanych, 11 proc. nie umiało odpowiedzieć na pytanie. Sondaż został przeprowadzony między 23 a 24 sierpnia na próbie 1029 dorosłych Polaków.



Tusk o powrocie na Wiejską. Dziennikarka TVN24 tłumaczy: Kontekst ma znaczenie

Po tym, jak w mediach zrobiło się głośno o słowach Donalda Tuska, głos zabrała dziennikarka TVN24, która prowadziła z politykiem rozmowę. Agata Adamek podkreśliła, że istotny jest kontekst wypowiedzi Tuska. "Rozmawialiśmy o stylu obecnego parlamentaryzmu - w tym o zachowaniu marszałka Terleckiego wobec dziennikarzy, a więc przecież także wobec naszych widzów" - napisała na Twitterze.

