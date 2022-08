Pilne posiedzenie Sejmu zwołane na początek września. "Trzy bardzo ważne społecznie projekty"

Zobacz wideo Sejmowa komisja w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Anna Paluch zaczęła mówić o... Trzaskowskim

- Podjęłam decyzję o zwołaniu na 2 września pilnego posiedzenia Sejmu. Chcę, aby Izba przyjęła m.in. trzy bardzo ważne społecznie projekty - przekazała Elżbieta Witek.

Elżbieta Witek zwołała pilne posiedzenie Sejmu

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, chodzi o projekt wsparcia odbiorców używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego, a także używających ciepła systemowego. - Wprowadzamy dzisiaj dodatkowe możliwości finansowania ciepła, które jest oparte o pellet, o olej opałowy, LPG, drewno opałowe, a także ciepło systemowe. Poszerzamy nasz arsenał narzędzi wsparcia właśnie po to, żeby wszyscy obywatele mogli z tego skorzystać. Wsparcie obejmuje też tzw. podmioty wrażliwe, to są szpitale, to są szkoły. Ciepło systemowe musi być tańsze również dla nich - mówił na wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Drugi projekt ustawy dotyczy zwiększenia wsparcia dla samorządów, które dostaną dodatkowo 13,7 mld zł na m.in. dopłaty do ciepła. Pieniądze te będą mogły wydać w sposób elastyczny.

Trzeci z kolei zakłada wsparcie podmiotów poszkodowanych w związku z kryzysem na Odrze. Przedsiębiorcom, którzy podejmują działalność wzdłuż rzeki i ucierpieli z powodu katastrofy ekologicznej, będzie przysługiwać rekompensata. Będą musieli jednak dowieść, że ich przychód spadł z powodu zanieczyszczenia co najmniej o połowę.

Planowo posiedzenie Sejmu miało się odbyć w dniach 14,15 i 16 września.

