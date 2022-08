Katastrofa na Odrze. Moskwa chce przeprosin od Trzaskowskiego. Chodzi o wypowiedź o "Czajce"

Rafał Trzaskowski był gościem wtorkowych "Faktów po Faktach" w TVN24, gdzie wypowiadał się w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze.

Katastrofa na Odrze. Trzaskowski: To wynik m.in. skrajnej politycyzacji wszystkich instytucji

Zdaniem prezydenta Warszawy katastrofa jest wynikiem m.in. "skrajnej politycyzacji wszystkich instytucji". - Zamiast ekspertów do Wód Polskich i innych organizacji, które się zajmują ochroną środowiska, PiS po prostu skierował swoich partyjnych notabli. I oni zajmowali się robieniem polityki […] - stwierdził Trzaskowski. Następnie przypomniał, "co działo się przy awariach ''Czajki'", czyli stołecznej oczyszczalni ścieków.

- Pan prezes Daca [Przemysław Daca, prezes Wód Polskich w latach 2018-2022 - red.] i wszyscy inni urzędnicy stali nad Wisłą od rana do nocy, urządzali jedną konferencję po drugiej, opowiadali o największej katastrofie od czasów Czarnobyla, a niektórzy politycy PiS-u nawet o największej katastrofie świata - powiedział prezydent Warszawy.

Wspominał, że choć reakcja miasta była natychmiastowa i jeszcze w dniu awarii zebrał się sztab kryzysowy, a służby zostały powiadomione o zdarzeniu, "to zrobiono z tego jeden wielki spektakl polityczny". - A w TVP Info cały czas epatowano obrazkami znad Wisły - dodał Trzaskowski i podkreślił, że w sprawie katastrofy na Odrze pierwsze informacje "pojawiały się miesiące temu", zaś "te poważne pod koniec lipca".

Anna Moskwa chce przeprosin od Rafała Trzaskowskiego

Na słowa Rafała Trzaskowskiego zareagowała Anna Moskwa, ministerka klimatu i środowiska.



"Oczekujemy sprostowania i przeprosin po wczorajszej wypowiedzi w TVN o katastrofie na 'Czajce'" - czytamy w tweecie skierowanym do Trzaskowskiego. "Przypominam w 2019 r. to wojsko i rząd budowały system oczyszczania i przesyłu ścieków przez most pontonowy na Wiśle. Kierowałam zespołem na miejscu całodobowo przez dwa tygodnie" - podkreśliła szefowa MKiŚ.

