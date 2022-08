Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski: Zagrożenie ze strony Zachodu jest większe, niż ze Wschodu

Zdzisław Krasnodębski swoje szkodliwe oceny wygłaszał w programie Telewizji Republika "W punkt" w ostatni piątek.

Uważam, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu. To jest paradoksalne. Oczywiście Rosja jest brutalna, Rosja może wypowiedzieć nam wojnę. Ale Polacy wiedzą, w sensie duchowym, czy psychologicznym, jak z takim niebezpieczeństwem się obejść. Putin nas nie dzieli, tylko łączy. Natomiast UE posługuje się innymi środkami. Raczej zachętami, pieniędzmi, siłą miękką, na pewno atrakcyjnością

- mówił europoseł (!) Prawa i Sprawiedliwości, bagatelizując Moskwę.

Krasnodębski: Unia Europejska to przeciwnik, którego nie doceniamy

Krasnodębski brnął dalej w porównania między zachodem i wschodem. Zdaniem socjologa, który zasiada w parlamencie w Brukseli, Unia Europejska i Komisja Europejska to "przeciwnik, którego nie doceniamy".

- KE ma doskonałych prawników, PE jest bardzo dobrze zorganizowaną instytucją i wygrać z nimi jest trudniej. [...] żeby sobie poradzić z Unią i siłami, które wzięły ją w jasyr, to wymaga większego wysiłku organizacyjnego, intelektualnego. I w tym sensie to jest większe niebezpieczeństwo - powiedział.

Europoseł lekceważąco stwierdził, że "na Rosję trzeba mieć HIMARS-y, Abramsy, wiadomo jakich środków użyć".

Włodzimierz Czarzasty z Lewicy stwierdził na antenie TVN24 wprost: - Najgorsze jest to, że jest jednym z najbliższych doradców Kaczyńskiego, to jeśli te dwa fakty do siebie dodamy, to wiemy, dlaczego ta polityka jest tak idiotyczna wobec Unii Europejskiej. Jeśli powiem, że profesor jest głupi, to będzie prymitywne, ale co innego mam powiedzieć? - zapytał retorycznie.

Krasnodębski: W Unii są siły, które za cel postawiły sobie obalenie rządu PiS

Podobnego tonu Zdzisław Krasnodębski użył w rozmowie z Polską Agencją Prasową, której fragmenty cytuje Interia. - W Unii są niewątpliwie siły polityczne, które za cel postawiły sobie obalenie rządu PiS. Wykreowano obraz naszego kraju, w którym zagrożona jest praworządność i podstawowe wartości europejskie. Część naszych przeciwników w to wierzy, inni po prostu chcą narzucić swoją lewicowo-radykalną ideologię i nie spoczną, dopóki jej nie wdrożą w Polsce - ocenił eurodeputowany.

Krasnodębski oskarżył konkretnie europosłów partii Gerharda Schroedera (Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, SPD - przyp red.) oraz "innych de facto prorosyjskich polityków z Europy Zachodniej".

Czy na zmianie politycznej w Polsce zależy KE jako instytucji? Wolałaby zapewne mieć do czynienia z rządem bardziej układnym, ale myślę, że część komisarzy i wyższych urzędników KE zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju polityczne dążenie jest nie tylko niezgodne z kompetencjami Komisji, lecz także może doprowadzić do nowych problemów Unii - i to w sytuacji wielkiej niepewności wywołanej wojną i uzależnieniem gospodarki wielu krajów UE od Rosji. Ci "pragmatycy" chcieliby złagodzenia relacji z Polską i nie chcieliby, żeby KE wywołała swymi działaniami kolejny potężny kryzys w Unii Europejskiej, który mógłby uderzyć w nią rykoszetem

- stwierdził europoseł PiS.

