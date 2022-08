Okiem młodych sympatyków PiS. Po lewej Stalin z Hitlerem, po prawej Merkel, Putin i Tusk

Inicjatywę Okiem młodych współtworzą trzy osoby: Wiktoria Mielniczek, Oskar Szafarowicz i Kamil Kaniuk. Ich kanał w mediach społecznościowych ruszył na początku sierpnia. Formalnie nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości.

Młodzi sympatycy PiS na TikToku. Chwalą dopłatę do węgla i atakują opozycję

Szafarowicz i Kaniuk należą do Forum Młodych PiS, czyli partyjnej młodzieżówki, a to, jak podkreślają w mediach społecznościowych, "odrębne stowarzyszenie". Mielniczek i Kaniuk należą ponadto do działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

W swoich krótkich produkcjach tiktokowych skupiają się przede wszystkim na bieżących wydarzeniach i komentowaniu wypowiedzi polityków opozycji. Kpią na przykład z "narracji opozycji o tym, że zamarzniemy w zimę i zabraknie węgla". - Rzeczywistość jest zupełnie inna, otrzymamy aż trzy tysiące złotych dopłat na węgiel - pada na jednym z filmików.

W innym Oskar Szafarowicz mówi o wzroście PKB i "płacach rosnących szybciej niż inflacja", a następnie zaleca "mniej 'Faktów' TVN, a więcej faktów gospodarczych". W innym wideo pojawiają się drwiny z ubioru Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, który zostaje przeciwstawiony "klasie i elegancji" Elżbiety Witek.

Jeden z opublikowanych we wtorek filmików dotyczy rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow (umowa między ZSRR a III Rzeszą została podpisana 23 sierpnia 1939 roku). Młody działacz mówi, że "historia kołem się toczy". Następnie zestawia karykaturę Hitlera i Stalina ze zdjęciem Władimira Putina, Angeli Merkel i Donalda Tuska.

Tusk jest stałym antybohaterem filmików na profilu Okiem młodych. W kolejnym zarzuca mu się "wciąganie dzieci" do politycznych gierek. Działacz młodzieżówki nawiązuje do podręcznika do HiT Wojciecha Roszkowskiego i przekonuje, że w podręczniku nie ma mowy o dzieciach z in vitro tylko o "fabrykach dzieci w Chinach".

W poniedziałek samo wydawnictwo poinformowało, że fragment o "produkcji i hodowli ludzi" zostanie z podręcznika usunięty. - Ten festiwal obłudy, bezczelności i kłamstwa już naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Jak osoba, która w ten sposób postępuje, może nazywać się poważnym politykiem? Panie Tusk, czy może się pan wreszcie ogarnąć? - mówi na nagraniu jeden z twórców kanału Okiem młodych.

"Wszystkie szczujnie..."

Do publikacji w mediach na temat Okiem młodych odniosła się Wiktoria Mielniczek. "Wszystkie szczujnie TVNowskie, 'Newsweek', 'Gazeta Wyborcza' rzuciły się na nas i nasz profil. Jakże boli fakt, że nagle pojawił się satyryczny profil, pokazujący parodię opozycji, a nie, jak to większość kont na TikToku, obrażający obecny rząd..." - napisała działaczka.