Duda wzywa do likwidacji Nord Stream 2. "Nie ma powrotu do 'business as usual'". Ambasador Rosji komentuje

- Nie ma powrotu do "business as usual", jeśli chodzi o relacje z Rosją - podkreślił w Kijowie Andrzej Duda. Prezydent wezwał do całkowitej likwidacji Nord Stream 2. W kremlowskiej telewizji do jego słów odniósł się ambasador Rosji w Polsce.

3 Fot. Andrew Kravchenko / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl