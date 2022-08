Posłanka PO przeszła na czerwonym w trakcie protestu. Chcą jej odebrać immunitet. "Przypomina mi to komunę"

Gen. Jarosław Szymczyk, szef polskiej policji, złożył wniosek o uchylenie immunitetu posłance PO Gabrieli Lenartowicz. Polityczka przeszła na czerwonym świetle w czasie protestu przy czeskiej granicy ponad dwa lata temu. - Przypomina mi to komunę (...). Zresztą we wniosku o uchylenie immunitetu nie ma mowy o tym, że zdarzenie miało miejsce w czasie protestu, jakby policja chciała to ukryć - komentuje posłanka.

