"Skromne" wesele u wiceministra PiS. Pół tysiąca gości, ciągnik w prezencie i koncert Bayer Full

Ślub Norberta Kaczmarczyka odbył się w kościele pw. świętej Anny - Matki Najświętszej Maryi Panny w Bobinie w powiecie proszowickim w sobotę 20 sierpnia.

"Uroczystość wstąpienia w związek małżeński ministra Kaczmarczyka miała bajeczną oprawę, a obserwowało ją ponad pół tysiąca zaproszonych gości. Wśród nich nie zabrakło czołowych polityków Solidarnej Polski, w tym ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry czy posła Tadeusza Cymańskiego" - czytamy w "Gazecie Krakowskiej".

Tarnowska.tv dodaje, że nie zabrakło również polityków koalicjanta - przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, wśród których był poseł Rafał Bochenek.

Wiceminister: Zawsze marzyłem o takim ślubie

- Zawsze marzyłem o takim ślubie i weselu, by w jednym miejscu zobaczyć swoją rodzinę, znajomych i współpracowników. To było filmowe przeżycie i szczególny dzień, nieporównywalny do żadnego innego. Przysięga składana w kościele bije wszystko inne na głowę - podkreśla w rozmowie z gazetą 32-letni polityk.

Jak podaje "GK", para młoda w prezencie otrzymała m.in. nowy ciągnik rolniczy, a podczas zabawy na gości czekała niespodzianka w postaci koncertu popularnej grupy Bayer Full.

