Terlecki ostrzega koalicjantów przed "politycznym samobójstwem". "Nie mają żadnych szans"

- To jest zawsze ich wybór i zawsze mogą zrobić to, co nazywam politycznym samobójstwem, mogą przestać istnieć - tak decyzję o ewentualnym odejściu koalicjantów Zjednoczonej Prawicy określił Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS mówił na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia o kształcie list wyborczych w wyborach parlamentarnych jesienią 2023 r.

