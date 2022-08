Premier znowu straszy Tuskiem: Zabierze 14. emeryturę. "To będzie pierwsza decyzja"

- Jak wrócą [Platforma Obywatelska - red.] do władzy, nie daj Boże, to pierwsza decyzja Donalda Tuska będzie taka, że 14. emeryturę odbierze - stwierdził Mateusz Morawiecki. - Jeśli uważnie wsłuchamy się w głosy działaczy Platformy Obywatelskiej, (...) to widać tam jasną chęć odebrania i 13., i 14. emerytury, ale też i 500+. Czasy się zmieniają, a opozycja stoi w miejscu - stwierdził szef rządu.

