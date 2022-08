Tusk dostał pozew od Czarnka. Chodzi o komentarz nt. podręcznika do HiT. "Bardzo się cieszę z tego powodu"

Podczas spotkania w Jaktorowie w województwie mazowieckim Donald Tusk krytycznie wypowiedział się na temat kontrowersyjnego podręcznika do "Historii i Teraźniejszości", jego autora - prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Czarnek wymyślił taki podręcznik, który ma uczyć nasze dzieci historii i teraźniejszości. Tam jest wiele różnych bardzo dziwnych, czasami strasznych tez. Ja dzisiaj odkryłem taki maluteńki rozdział o dzieciach in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa, że dzieci z in vitro, to jest hodowla ludzi, kto będzie kochał takie dzieci

- mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Lider PO dodał, że "być może dzisiaj już w każdej polskiej szkole jest dziecko poczęte dzięki tej metodzie, które jest kochane przez bliskich". - I to dziecko dostanie do ręki podręcznik i przeczyta w tym podręczniku, że jest dzieckiem z hodowli, którego nikt nie kocha. [...] moim zdaniem nie ma granic łajdactwa dla nich - skrytykował podręcznik były premier.

Czarnek odpowiada na słowa Tuska. Zapowiedział złożenie pozwu

Na odpowiedź ze strony ministra edukacji nie trzeba było długo czekać. W zeszły piątek Przemysław Czarnek opublikował na Twitterze skan skierowany do Tuska, w którym wezwał do "zaprzestania naruszeń dóbr osobistych i usunięcia skutków dokonanych naruszeń".

"Dość tych podłych kłamstw i manipulacji Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska" - skomentował. Szef resortu edukacji zażądał również od szefa PO opublikowania na profilu partii na Twitterze sprostowania oraz wpłaty 100 tys. zł na dowolną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP.

Po trzech dniach czekania Przemysław Czarnek zapowiedział, że pozwie Donalda Tuska za jego słowa w Jaktorowie. I tak zrobił.

- Kłamstwa są oczywiste. Tu nie chodzi o mnie. Gdyby chodziło tylko i wyłącznie o mnie, to polityk ma grubą skórę i jest w stanie wiele przetrzymać - to jest zupełnie oczywiste. Natomiast tutaj w grę wchodzą już i są używane w sposób bezczelny i nikczemny dzieci do brudnej gry politycznej - to nie jest nawet polityczna, tylko brudna gra oparta na kłamstwach, tylko po to, żeby za wszelką cenę przejąć władzę, uniknąć pewnie jakiejś odpowiedzialności, no to trzeba postawić tamę - mówił Czarnek.

Tusk dostał pozew od Czarnka: Bardzo się cieszę, że będziemy mogli także w sądzie dyskutować

Donald Tusk w programie "Jeden na jeden" został zapytany przez Agatę Adamek o to, czy pozew od ministra edukacji już dotarł.

- Najpierw publicznie, a teraz się dowiedziałem, że przyszło już pismo od pana ministra Czarnka, bardzo się cieszę z tego powodu, że będziemy mogli także w sądzie dyskutować o tym, co pan minister Czarnek i jego współpracownicy zaproponowali polskiej szkole, polskim rodzinom, polskim dzieciom w tym słynnym już podręczniku HiT, a przede wszystkim jeśli chodzi o kwestię in vitro i tych haniebnych słów, które tam zostały użyte - powiedział.

- Nie odgrywam jakichś psychodram przed kamerami, ale wtedy byłem rzeczywiście bardzo poruszony - przyznał. - To było jak młotem w głowę - dodał wracając do słów, jakie wypowiedział w Jaktorowie. Szef PO przyznał, że "nie chciało mu się wierzyć", że ministerstwo edukacji "może zaproponować polskim dzieciom coś takiego".

