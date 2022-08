PiS znowu na prowadzeniu. W ostatnim sondażu Koalicja Obywatelska już nie wygrywa

Z sondażu Kantar przeprowadzonego w dniach 5-10 sierpnia na zlecenie "Gazety Wyborczej" na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 927 dorosłych Polaków wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się właśnie w tym czasie, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na wzrost poparcia o 4 punkty proc.

Sondaż. Poparcie PiS rośnie po lipcowym spadku. Powodem może być słabość Konfederacji, Kukiz'15 czy Porozumienia

Z najnowszych badań wynika, że PiS może liczyć na glosy 30 proc. badanych. Miesiąc temu partia rządząca miała 26 proc. poparcia. W lipcowym sondażu Kantar na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z 27 proc. głosów. W sierpniu poparcie dla KO spada o 1 pkt proc. do 26 proc. Koalicja plasuje się więc na drugim miejscu.

Trzecie miejsce w sierpniowych wyborach zajęłyby ex aequo Polska 2050 Szymona Hołowni i Lewica, które to partie wskazało 9 proc. ankietowanych. Ugrupowania te zyskały po jednym punkcie procentowym w porównaniu do poprzedniego sondażu. Gdyby opozycja startowała wspólnie, mogłaby liczyć na 48 proc. głosów i wygrać z PiS.

Wybory parlamentarne. Sondaż: Politycy powinni skupić się na inflacji

Pozostałe ugrupowania: Konfederacja (4 proc.), PSL Koalicja Polska (4 proc.), Kukiz'15 (2 proc.), Agrounia (1 proc.) i Porozumienie Jarosława Gowina (1 proc.) - nie weszłyby do Sejmu. Anna Trząsalska - specjalistka ds. badań społecznych Kantar Public - w rozmowie z "Wyborczą" dodała, że wzrost przewagi PiS może wynikać właśnie z osłabienia Konfederacji, Kukiz'15 czy Porozumienia Gowina.

15 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na którą partię oddałoby głos. 11 proc. badanych nie wie, czy weźmie udział w najbliższych wyborach, a 21 proc. wie, że nie chce głosować w wyborach.

Sondaż. Wyborcy PiS nie są pewni, że partia utworzy samodzielny rząd