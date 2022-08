Katastrofa ekologiczna na Odrze. Posłowie opozycji wejdą do urzędów. "Instytucje państwa zawiodły"

Zobacz wideo Przepłynęliśmy Odrą ze Strażą Rybacką. "Ryby zdychały na rękach"

Jan Grabiec we wtorek był gościem programu "Tak jest" w TVN24. - Jest mi wstyd jak patrzę na to, że wysocy urzędnicy polskiego rządu po trzech tygodniach ogromnej katastrofy nie są w stanie nic powiedzieć obywatelom. (...) Okazuje się, że nie wiemy co zatruło ryby na długości 500 km - powiedział. - Wystarczy opublikować pełne wyniki badań dotychczasowych. Są eksperci, którzy od 40 lat badają Odrę. Dlaczego to nie eksperci mówią o wynikach badań, tylko politycy? - pytał rzecznik Platformy Obywatelskiej.

Polityk zapowiedział także serię kontroli poselskich, która rozpocznie się w środę. - Jutro rozpoczynamy kontrole jako parlamentarzyści KO i dzisiaj zapowiadając się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dowiedziałem się, że nie ma jutro nikogo na stanowisku kierowniczym. To gdzie premier, szef KPRM? Na wakacjach? - zapytał.

Posłowie KO wejdą do instytucji państwowych

Z kolei w rozmowie z PAP Grabiec stwierdził, że "jesteśmy świadkami katastrofy ekologicznej bez precedensu". - Wyraźnie widać, że instytucje państwa zawiodły w sprawie zarządzania tą sytuacją kryzysową, do dziś nie wiemy, co było przyczyną wyginięcia życia Odry. W związku z tym trudno podjąć jakieś działania dotyczące rozliczania winnych czy ograniczenia negatywnych skutków katastrofy. Chcemy przyjrzeć się tej sytuacji od środka - powiedział.

Kontrole poselskie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie, godz. 8:15 - Katarzyna Lubnauer i Bartłomiej Sienkiewicz;

Ministerstwo Infrastruktury, godz. 8:30 - Małgorzata Chmiel i Arkadiusz Marchewka;

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, godz. 9:00 - Jan Grabiec oraz Marcin Kierwiński;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - 9:30 - Gabriela Lenartowicz i Danuta Jazłowiecka;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dariusz Joński i Michał Szczerba;

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, godz. 10:30 - Gabriela Lenartowicz i Danuta Jazłowiecka;

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, godz. 11:00 - Tadeusz Aziewicz i Artur Łącki.

