Raporty 19 spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa wykazały, że w latach 2016-2021 aż 122 ludzi powiązanych z obozem rządzącym zarobiło w nich łącznie 267 mln zł, zaś 66 zostało milionerami. Zestawienie zarobków ludzi z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości opublikowała we wtorek Wirtualna Polska. Na liście znalazł się Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Z analizy Bianki Mikołajewskiej w WP wynika, że w pięć lat polityk zarobił 2 453 000 zł.

Kim jest Janusz Kowalski z Solidarnej Polski? Czym zajmował się w przeszłości?

Janusz Kowalski był kiedyś wiceprezesem PiS w woj. opolskim, a także tamtejszym radnym partii. W 2014 r. wspierał kandydaturę Arkadiusza Wiśniewskiego na prezydenta Opola. Gdy Wiśniewski wygrał, Kowalski został wiceprezydentem miasta i był nim do 2015 r. Wtedy to, po wygranej PiS w wyborach, wszedł do zarządu PGNiG i zasiadał w nim do listopada 2016 r. "Spółka wypłaciła mu łącznie 2,178 mln zł (z tego 516 tys. zł już odejściu z pracy)" - podaje WP.

Od czerwca 2017 r. do października 2019 r. Kowalski był członkiem rady nadzorczej KGHM, gdzie zarobił 275 tys. zł. W międzyczasie, na przełomie 2017 i 2018 r., przez kilka miesięcy należał do rady nadzorczej Poczty Polski, zaś w latach 2018-19 zasiadał w zarządzie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

W 2019 r. Kowalski wpłacił na fundusz wyborczy PiS 15 tys. zł. Jesienią tego samego roku został posłem (startował z listy PiS jako kandydat Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry). Między grudniem 2019 a lutym 2021 r. był wiceministrem aktywów państwowych.

Milionerzy z PiS-u i okolic. Kto znalazł się na szczycie listy?

Na czele zestawienia dokonanego przez WP na podstawie raportów spółek giełdowych znalazł się Michał Krupiński, były prezes PZU i Pekao SA oraz były szef rady nadzorczej Alior Banku, a zarazem "bliski wieloletni przyjaciel ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry", który w latach w latach 2016-2021 zarobił łącznie 13,314 mln zł.

Na podium znaleźli się także prawnik Maciej Rapkiewicz, były członek rady nadzorczej Alior Banku, od marca 2016 r. członek zarządu PZU oraz adwokat Bartłomiej Litwińczuk, dyrektor w grupie PZU, w czerwcu 2020 r. powołany na stanowisko członka rady nadzorczej grupy Azoty. Więcej szczegółów w tym artykule:

