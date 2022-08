Morawiecki uczestniczył w wyrywkowej kontroli autokaru w Brwinowie. Media: To była ustawka

10 sierpnia Mateusz Morawiecki mówił o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na konferencji w Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) w Brwinowie na Mazowszu.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Wysyłasz dziecko na kolonie? Sprawdź, czym jedzie

Sprawność pojazdów jest kluczowa, dlatego między innymi poleciłem Inspekcji Transportu Drogowego zintensyfikowanie wszystkich weryfikacji sprawności pojazdów, zwłaszcza pojazdów autobusowych - autokarów dzieci, które wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie, wakacje. Rodzice muszą mieć pewność, że dzieci poruszają się bezpiecznym pojazdem

- mówił premier. Kontrolerzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do przykładowej kontroli autokar. Jak informuje Wirtualna Polska, "wyrywkowa" kontrola miał być ustawką.

Premier zatrzymał do kontroli nowoczesny autokar państwowego przewoźnika

Inspektorzy zatrzymali autokar należący do spółki PKS Polonus, która należy do Skarbu Państwa. W pojeździe nie było żadnych pasażerów. WP ustaliła, że autokar zakupiono w 2018 r. i jest jednym z dwóch pojazdów Polonusa najchętniej wykorzystywanych w celach promocyjnych. Zaprezentowano go m.in. podczas święta niepodległości i pokazywano go w towarzystwie cysterny Orlen Paliwa. Autokar wykorzystano również w akcji "LOT do domu" w czasie pandemii COVID-19.

Centrum Informacyjne Rządu zapytane o "wyrywkową" kontrolę autokaru wymalowanego w biało-czerwone barwy odpowiedziało, że była to "przykładowa kontrola". Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie skomentował sprawy i nie odpowiedział, na jakiej zasadzie wytypowano do kontroli akurat ten konkretny pojazd.

Z kolei spółka PKS Polonus zapewniła, że kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Ustawiona kontrola autokaru w Brwinowie na Mazowszu

Mateusz Morawiecki zlecił Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego zintensyfikowanie kontroli sprawności pojazdów. Chodzi szczególnie o autokary, którymi dzieci wyjeżdżają na wypoczynek.

Szef rządu powiedział, że wypadek na drodze do Medjugorie przypomniał, jak bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak dodał, bezpieczeństwo na drogach to sprawność pojazdów i infrastruktura. Premier apelował też do wszystkich kierowców o bezpieczną jazdę.

W sobotę 6 sierpnia polski autokar, wiozący pielgrzymów do bośniackiego Medjugorie, wpadł do rowu na autostradzie pod Varażdinem w Chorwacji. 12 osób zginęło, a 32 zostały ranne. Autokarem podróżowało 42 pasażerów i 2 kierowców. W środę po południu do Polski powrócił samolot Wojska Polskiego, przewożący 10 osób rannych w sobotnim wypadku. W chorwackich szpitalach nadal pozostaje osiemnastu rannych Polaków. Cztery osoby - dwie w Zagrzebiu i dwie w Varażdinie - wciąż są na oddziałach intensywnej terapii.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>