"Spod Grobu Nieznanego Żołnierza organizatorzy uroczystości z udziałem Andrzeja Dudy o 12.00 usunęli wieńce Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i klubu Koalicja Obywatelska złożone dziś w godzinach porannych" - napisał Michał Szczerba na Twitterze. Jak dodał poseł PO, wieniec KO został złożony koło 8:45.

Informacje potwierdziła zastępczyni prezydenta Warszawy Renata Kaznowska. "Brałam udział w uroczystościach o godzinie 12:00. Wieńce zostały również usunięte spod pomnika Piłsudskiego. Obrzydliwe draństwo" - napisała.

Do momentu publikacji tekstu do słów polityka PO nie odniosła się Kancelaria Prezydenta RP. Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza z okazji Święta Wojska Polskiego odbyła się w poniedziałek o godzinie 13.

Prezydent podczas obchodów Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej

W stolicy odbyły się oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W uroczystościach na Placu Piłsudskiego wzięli udział między innymi przedstawiciele władz: prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony Mariusz Błaszczak, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, posłowie, senatorzy; a także dowódcy i żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze wojsk sojuszniczych, kombatanci i harcerze.

W trakcie obchodów prezydent wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe, uczestniczył także w uroczystej odprawie wart, po której wygłosił przemówienie.

Andrzej Duda podziękował żołnierzom za ich służbę, szczególnie na granicy z Białorusią, i za współpracę z armią ukraińską. Podkreślił, że Ukraina broni nie tylko siebie, ale wspólnoty europejskiej. Dodał, że dzięki zakupom nowego uzbrojenia Polska jest dziś bezpieczniejsza niż przed wybuchem wojny.

Duda: Trwają działania szkoleniowe, przygotowujące naszych żołnierzy do służby na najnowocześniejszych czołgach Abrams

Prezydent podziękował rządowi za decyzje o szybkim wzmocnieniu polskiego wojska w obliczu zagrożenia, spowodowanego agresją rosyjską na Ukrainie. Przywołał w tym kontekście między innymi ostatnie kontrakty na czołgi i haubice z Korei Południowej dla wojska.

- Trwają w tej chwili działania szkoleniowe, przygotowujące naszych żołnierzy do służby na najnowocześniejszych czołgach Abrams. Już w tej chwili dla nas produkowane są czołgi w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej - podkreślił prezydent. Zapewnił, że polska armia otrzyma najnowocześniejsze uzbrojenie na najwyższym poziomie.

Andrzej Duda dodał, że decyzja o dozbrojeniu Ukrainy nie była łatwa. - Wiem, że wiele wątpliwości w sercach zrodziło się, kiedy przekazywaliśmy nasze liniowe uzbrojenie do dyspozycji żołnierzy ukraińskich - naszych sojuszników. Dawaliśmy im je po to, by mogli i mieli czym bronić nie tylko swojego kraju, ale także potencjalnie i nas - i Europy i całej naszej wspólnoty - europejskiej i euroatlantyckiej. Zrobiliśmy to - i nie mam żadnej wątpliwości, że choć decyzje były trudne, to postąpiliśmy słusznie - oświadczył prezydent.

Andrzej Duda powiedział, że rosyjska agresja na Ukrainę złamała międzynarodowe tabu. Jak wskazał, rosyjski reżim przekroczył granice bezpieczeństwa, wyznaczone mocarstwom po II wojnie światowej, i napadł na sąsiednie państwo, by je unicestwić. Prezydent przywołał też sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Podkreślił, że polscy żołnierze stanęli na wysokości zadania, broniąc granicy. Jak dodał, swoją postawą pokazali oni determinację całemu światu, broniąc polskiej granicy, broniąc Unii Europejskiej i broniąc granicy strefy Schengen.

- Pełnym profesjonalizmem, a także i pełną determinacją od pierwszego dnia. Dzięki postawie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Dzięki waszej postawie pokazaliśmy determinację całemu światu. Podkreślił, że w ubiegłym roku nasz kraj znalazł się w zagrożeniu, które nie było to wyłącznie zagrożeniem migracyjnym. - To nie jest spektakularna i odosobniona akcja. Jest to część szerszego planu, który realizują ci, którzy są wrogo nastawieni wobec Rzeczypospolitej, wrogo nastawieni wobec wspólnoty europejskiej - oświadczył prezydent.

Dodał, że być może była to próba sprawdzenia, czy Polacy "staną na wysokości zadania obrony swojej ojczyzny z pełną odpowiedzialnością". Prezydent podkreślił, że gdyby nie postawa żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy, trudno byłoby przewidzieć następstwa "tego hybrydowego ataku realizowanego przez reżim białoruski we współpracy bez wątpienia z Moskwą". - Dziękuję za to wielkie poczucie odpowiedzialności za sprawy Rzeczypospolitej - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił też, że nikt nie spodziewał się inwazji na naszego wschodniego sąsiada na tak wielką skalę, a państwo polskie nie jest jedynie obserwatorem i wspiera Ukrainę. - Dziękuję wam z całego serca, że choć nie z bronią w ręku, ale jesteśmy tego uczestnikami - poprzez naszą pomoc, którą świadczymy Ukrainie i Ukraińcom - powiedział Andrzej Duda.

- Poprzez służbę naszych żołnierzy przez cały okres tego konfliktu. Poprzez wsparcie, jakiego nam - a przede wszystkim Ukrainie udzielają nasi sojusznicy. Także przy naszej pomocy, także korzystając z naszych możliwości, ale przede wszystkim dziękuję wam wszystkim za służbę - powiedział prezydent. Podkreślił, że Ukraina broni nie tylko siebie, ale również Europy i wspólnoty transatlantyckiej. Dodał, że dzięki ostatnim zakupom nowoczesnego sprzętu dla wojska Polska jest bezpieczniejsza niż przed 24 lutego. Zapowiedział, że jeszcze w tym roku dotrą do nas haubice i czołgi z Korei Południowej.