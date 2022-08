Zobacz wideo Czy czekają nas wojny o wodę?

Pod koniec lipca pojawiły się pierwsze sygnały dotyczące zanieczyszczenia wody i śniętych ryb w Odrze. Pojawiły się również zdjęcia martwego bobra. Teraz trwa wyjaśnianie przyczyn ich śmierci. Jak podał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, winne są chemikalia.

REKLAMA

W sprawie zanieczyszczonej Odry wszczęte zostało śledztwo. Onet poinformował, że zawiadomienie do prokuratury skierował Tomasz Frichmann, burmistrz Oławy. To właśnie w tym mieście zaobserwowano najwięcej martwych ryb. Wcześniej - we wtorek - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Z informacji Onetu wynika, że to właśnie ten organ przejmie śledztwo od oławskiej prokuratury.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Odra zatruta. Katastrofa ekologiczna na rzece. Co wiemy?

Morawiecki zabrał głos ws. Odry. "Truciciele nie pozostaną bezkarni"

W czwartek do sprawy odniósł się Mateusz Morawiecki. "Sprawa zanieczyszczenia Odry jest niezwykle skandaliczna. Troska o środowisko naturalne i stan polskich zasobów wodnych jest w dobie zmian klimatu niezwykle istotna i zrobimy wszystko, by kwestia ta została odpowiednio zbadana, wyjaśniona, a winni - surowo ukarani" - napisał.

Jak dodał, na jego polecenie w rejon katastrofy udadzą się w czwartek wiceminister Grzegorz Witkowski i szef Wód Polskich Przemysław Daca. "Ministerstwo Infrastruktury pracuje intensywnie z PGW Wody Polskie nad zabezpieczeniem terenu i mieszkańców przed dalszym wpływem skażenia. Rozmawiałem na ten temat z ministrem Markiem Gróbarczykiem. Jednocześnie nad sprawą pracują funkcjonariusze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska" - podkreślił premier.

"Polskie rzeki to nasz narodowy skarb i przyszłość, dlatego wszystkie państwowe służby działają w tej sprawie z najwyższą intensywnością" - napisał Mateusz Morawiecki, zapowiadając, że "truciciele nie pozostaną bezkarni".

Reporter Gazeta.pl Dominik Szczepański jest na miejscu katastrofy ekologicznej na Odrze:

Gazeta.pl nad Odrą. Najnowsze zdjęcia naszego reportera